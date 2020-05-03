سجلت البورصات الخليجية في ختام جلسة، الأحد، أول جلسات الأسبوع، خسائر حادة بقيادة السوق السعودية، نتيجة إجراءات مرتقبة بخفض كبير في الإنفاق، نتيجة التداعيات السلبية لتفشي فيروس "كورونا" على الاقتصاد والأسواق المحلية.

وتراجعت البورصات الخليجية الستة العاملة، اليوم، بنسب متفاوتة، بينما كانت سوق البحرين في عطلة بسبب يوم العمال.

ومساء السبت، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة ستتخذ إجراءات "مؤلمة" لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة "كورونا".

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن المملكة يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة، نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف، وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق.

كما أشار الجدعان إلى احتمالية اقتراض بلاده نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية.

والجمعة، خفضت "موديز"، للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب انهيار أسعار النفط بما يزيد من المخاطر المالية للمملكة، بالإضافة إلى الشكوك حيال إمكانية تعويض الحكومة خسائر إيرادات النفط واستقرار ديونها على المدى المتوسط.

وهوت بورصة السعودية، بنسبة 7.41% إلى 6585.5 نقطة، مع هبوط أسهم أرامكو 5.2 % فاقدة 330 مليار ريال (88 مليار دولار) من قيمتها التي تراجعت إلى 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار).

وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.95%، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.96%.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت 2.02%، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.26%، ومؤشر السوق العام 1.8%.

وهبطت بورصة قطر 0.87%، مع نزول أسهم السلام 6.4%، ومخازن وبروة بأكثر من 4% لكل منهما.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.04%، مع نزول الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة 3.4%، وريسوت للإسمنت 2.1%.