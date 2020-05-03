أفاد مركز حقوقي فلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين، خلال تأديتهم العمل الصحفي وتغطيتهم الأحداث.

جاء ذلك في بيان لمركز "الميزان" لحقوق الإنسان (غير الحكومي)، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام.

وأضاف المركز "تمر هذه المناسبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة بحق المدنيين والصحفيين والعاملين في حقل الإعلام".

وبيّن أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إيقاع الأذى في صفوف الصحفيين ومنعهم من نقل الحقيقة، كما يحدث في الاحتجاجات الشعبية، كما حدث مع الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، خلال تغطيته تعامل تلك القوات مع متظاهرين في مدينة الخليل".

تتنوع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بين الاستهداف بالقتل والإصابة بجروح أو كسور أو حروق أو اختناق، والضرب وتحطيم المعدات الصحفية، والاعتقال التعسفي دون توجيه تهم محددة، إلى جانب منعهم من الوصول إلى مناطق الأحداث - مركز ميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان

وتابع: "كما تستهدف قوات الاحتلال وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها، أو إغلاق وسائل الإعلام على خلفية تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية".

ووثّق المركز قتل الجيش الإسرائيلي صحفيَّين اثنين خلال تغطيتهما أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

كما سجّل المركز نحو 249 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرات العودة، على مدار العامين الماضيين.

ومن بين تلك الانتهاكات إصابة 173 من العاملين في الحقل الإعلامي (تكررت إصابة 43 منهم)، منها إصابة 102 بالرصاص وشظايا الرصاص الحي، و32 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، و114 بقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلى جانب إصابة صحفيَّين اثنين بالكدمات والرضوض، حسب المركز الحقوقي.

وشدّد المركز على أن "استهداف الصحفيين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي الإنساني".

وفي ذات السياق قال نادي الأسير الفلسطيني (غير الحكومي)، إن إسرائيل تواصل اعتقال 12 صحفياً فلسطينياً في سجونها، أقدمهم المعتقل محمود عيسى من مدينة القدس منذ عام 1993، والمحكوم بالسجن المؤبد.

وأشار نادي الأسير في بيان صدر تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو/أيار من كل عام، إلى أن إسرائيل "تنتهج سياسة اعتقال الصحفيين والناشطين، في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي".

الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى منع الصحفيين من الكشف عن جرائمه، إذ يلاحقهم من خلال الاعتقال المتكرر، أو بالاحتجاز، أو بالاعتداء المتكرر عليهم في أثناء عملهم - نادي الأسير الفلسطيني

وبيّن أن إسرائيل استخدمت سياسة الاعتقال الإداري (دون تهمة)، لملاحقة الصحفيين وكُتّاب الرأي، في محاولة لمصادرة حرية الرأي والتعبير، ومثال ذلك الصحفية بشرى الطويل التي تعرضت للاعتقال الإداري أكثر من مرة، كان آخرها في شهر ديسمبر/كانون الأول العام المنصرم، ولا تزال معتقلة.