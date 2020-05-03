سياسة
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بومبيو ونواب أمريكيون يشكرون تركيا على المساعدات الطبية لمواجهة كورونا
شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من أعضاء مجلس النواب، تركيا لتقديمها مساعدات طبية للولايات المتحدة في سبيل مكافحة فيروس كورونا.
بومبيو ونواب أمريكيون يشكرون تركيا على المساعدات الطبية لمواجهة كورونا
المساعدات الطبية التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية احتوت على مستلزمات طبية وقائية     / AP
3 مايو 2020

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعدد من أعضاء مجلس النواب، عن شكرهم لتركيا على المساعدات الطبية التي قدّمتها لبلادهم في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر: "نشكر حليفتنا تركيا في الناتو. الدعم التركي يساعد الشركات الأمريكية التي تبذل جهوداً لمكافحة فيروس كورونا بكل أرجاء العالم".

وأضاف: "سنتغلب على هذه المرحلة معاً، وسنكون أقوى مما مضى".

من جانبه قال النائب الجمهوري ألكس مووني: "نشكر تركيا على مساعداتها الطبية في هذه المرحلة الحساسة، وهذه المساعدات تدلّ على النية الحسنة لتركيا".

بدوره، شكر النائب ستيف تشابوت عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الأمريكية التركية، أنقرة على مساعداتها.

وثمّن النائب الديمقراطي ألسي هيستنغ المساعدات المُرسلة، مقدماً شكره لتركيا حكومة وشعباً.

والجمعة الماضية وصلت الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتوي على مستلزمات طبية وقائية، في مقدمتها كمامات وألبسة واقية ومعقمات.

و الأربعاء وصلت الطائرة التركية الأولى، محمَّلة بمساعدات طبية إلى الولايات المتحدة.

وسابقاً أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى عديد من الدول، من بينها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً من حيث عدد وفيات وإصابات كورونا، متقدمة على كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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