أهم الأحداث:

لأول مرة منذ شهر.. إصابات كورونا اليومية في تركيا أقل من ألفين، وأردوغان والسراج يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في ليبيا.

الجديد علىTRT عربي:

منطق الوباء والانتشار والعدوى.. نحو فهمٍ واعٍ للكون

بين الوباء الصحي والطاعون السياسي.. تونس نموذجاً

شاهد!

لأول مرة منذ شهر.. إصابات كورونا اليومية في تركيا أقل من ألفين

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، أن إصابات كورونا اليومية أقلّ من ألفين لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي، كما أعلن أن حالات الشفاء الجديدة تتجاوز الإصابات بضعفين ونصف. [TRT عربي]

وحسب وزارة الصحة التركية سجلت تركيا 1938 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 124.357، فيما سجّلت 78 وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و336، وسُجّل تعافي 4 آلاف و451 لترتفع الحصيلة إلى 58 ألفاً و259. [TRT عربي]

أردوغان والسراج يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج السبت هاتفياً، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. [TRT عربي]

جاء ذلك في اتصال هاتفي حسب بيان نشرته الحكومة الليبية على فيسبوك، وأعرب السراج خلال الاتصال عن "الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة فيروس كورونا".