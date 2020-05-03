سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 3 مايو/أيار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 3 مايو/أيار 2020
لأول مرة منذ شهر.. إصابات كورونا اليومية في تركيا أقل من ألفين / AP
3 مايو 2020

أهم الأحداث:

لأول مرة منذ شهر.. إصابات كورونا اليومية في تركيا أقل من ألفين، وأردوغان والسراج يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في ليبيا.

الجديد علىTRT عربي:

منطق الوباء والانتشار والعدوى.. نحو فهمٍ واعٍ للكون

بين الوباء الصحي والطاعون السياسي.. تونس نموذجاً

شاهد!

لأول مرة منذ شهر.. إصابات كورونا اليومية في تركيا أقل من ألفين

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه السبت، أن إصابات كورونا اليومية أقلّ من ألفين لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي، كما أعلن أن حالات الشفاء الجديدة تتجاوز الإصابات بضعفين ونصف. [TRT عربي]

وحسب وزارة الصحة التركية سجلت تركيا 1938 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 124.357، فيما سجّلت 78 وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و336، وسُجّل تعافي 4 آلاف و451 لترتفع الحصيلة إلى 58 ألفاً و259. [TRT عربي]

أردوغان والسراج يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج السبت هاتفياً، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. [TRT عربي]

جاء ذلك في اتصال هاتفي حسب بيان نشرته الحكومة الليبية على فيسبوك، وأعرب السراج خلال الاتصال عن "الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة فيروس كورونا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us