سياسة
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لأول مرة منذ شهر.. إصابات كورونا اليومية في تركيا أقل من ألفين
أكد وزير الصحة التركي أن إصابات كورونا اليومية أقل من ألفين لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي، كما أعلن أن حالات الشفاء الجديدة تتجاوز الإصابات بضعفين ونصف.
لأول مرة منذ شهر.. إصابات كورونا اليومية في تركيا أقل من ألفين
عدد إصابات كورونا أقل من ألفين لأول مرة منذ شهر  / AFP
2 مايو 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، السبت، تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بكورونا، إلى ما دون الألفين، لأول مرة منذ 30 مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة أكد فيها أيضاً، أن حالات الشفاء الجديدة تتجاوز الإصابات بضعفين ونصف.

وحسب وزارة الصحة التركية، فقد سجلت تركيا 78 وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و336.

فيما سُجل تعافي 4 آلاف و451 لترتفع الحصيلة إلى 58 ألفاً و259.

وبلغ عدد إجمالي الإصابات 412 ألفاً و375 بعد تسجيل 1983 حالة جديدة.

أما حصيلة مرضى كورونا بوحدات العناية المركزة فبلغت 1445، وبلغ عدد اختبارات كورونا، 36 ألفاً و318 ليرتفع الإجمالي إلى مليون و111 ألفاً و366.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و451 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 242 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و102 ألف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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