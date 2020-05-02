سياسة
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أردوغان والسراج يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في ليبيا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، السبت، هاتفياً مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
أردوغان والسراج يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في ليبيا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مستجدات الأوضاع في ليبيا / Reuters
2 مايو 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان نشرته الحكومة الليبية على فيسبوك.

وحسب البيان، تبادل الجانبان التهانئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما جرى خلال الاتصال "بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية" بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعرب السراج عن "الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة فيروس كورونا".

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، تسلمت وزارة الصحة الليبية شحنة مساعدات تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمواجهة جائحة كورونا.

وبلغ عدد مصابي كورونا في ليبيا 63، والمتعافين 32، فضلاً عن 3 وفيات، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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