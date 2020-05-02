سياسة
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"توساش" و"هافلسان" التركيتان تتفقان على تطوير مقاتلة محلية الصنع
أعلن إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، عن إبرام شركتي الصناعات الجوية والفضائية "توساش" والصناعات الإلكترونية الجوية "هافلسان" التركيتين، اتفاقاً للتعاون في مشروع المقاتلة المحلية.
"توساش" و"هافلسان" التركيتان تتفقان على تطوير مقاتلة محلية الصنع
شركتا الصناعات الجوية والفضائية والصناعات الإلكترونية الجوية أبرما اتفاقاً للتعاون في مشروع مقاتلة محلية / AA
2 مايو 2020

أعلن إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، عن إبرام شركتي الصناعات الجوية والفضائية "توساش" والصناعات الإلكترونية الجوية "هافلسان" التركيتين، اتفاقاً للتعاون في مشروع المقاتلة المحلية.

جاء ذلك في بيان صادر عن دمير، السبت، حول مشروع المقاتلة المحلية.

وأشار دمير، إلى استمرار أعمال تطوير المقاتلة المحلية على قدم وساق، وأن "توساش" و"هافلسان" أبرمتا اتفاقاً بهذا الصدد.

ويتضمن الاتفاق بين الشركتين، التعاون في نواحي تطوير البرمجيات، والمحاكاة، والتدريب، ومحاكاة الصيانة، والدعم الهندسي، وغيرها من المجالات الأخرى.

وقال دمير في البيان: "عند اكتمال مشروع المقاتلة الوطنية، ستكون بلادنا من بين البلدان المالكة للبنية التحتية والتكنولوجيا التي تُمكّنها من إنتاج الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين".

وتتولى "توساش"، تصنيع المقاتلة الوطنية، بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل "أسيلسان" المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية.

ومن المنتظر أن تحل المقاتلة التركية في صفوف القوات الجوية محل المقاتلة الأمريكية "F-16" بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2030.

وتهدف تركيا من خلال مشروع المقاتلة المحلية، إلى الدخول في مصاف الدول المصنعة لطائرات الجيل الخامس.

وبدأ مشروع تصنيع الطائرة، في سبتمبر/أيلول 2018، من خلال البدء بمرحلة التصميم والنموذج الأولي، ويجري العمل على إتمام المشروع قبل أوانه المخطط له.

وسيتم في إطار المشروع، إنتاج 6 طائرات في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي عام 2033.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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