سياسة
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النهضة التونسية تدين "حملات مشبوهة" تطالب بحلّ البرلمان وتسلّم الجيش للحكم
أصدرت حركة النهضة التونسية بياناً أدانت فيه "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه"، على خلفية وثيقة أطلقتها هيئة تسمي نفسها "هيئة الإنقاذ الوطني" وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
النهضة التونسية تدين "حملات مشبوهة" تطالب بحلّ البرلمان وتسلّم الجيش للحكم
حركة النهضة تدين "حملات مشبوهة" تطالب بحل البرلمان والحكومة والأحزاب  / AP
2 مايو 2020

أدانت حركة النهضة التونسية، ما اعتبرتها "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه" راشد الغنوشي.

جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيباً على دعوات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بـ"التظاهر وحل البرلمان".

وأوضح البيان أن تلك الحملة "تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".

وعبّر البيان عن استنكار الحركة لما وصفتها بـ"التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

ولفتت الحركة إلى "ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية على جميع المستويات".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، تناقلوا وثيقة نُسبت إلى جهة تسمي نفسها "هيئة الإنقاذ الوطني"، دعت فيها إلى "حل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي".

كما دعت الهيئة المذكورة إلى "عزل الحكومة ومجلس نواب الشعب، واستلام الجيش للسلطة مؤقتاً ثم تنظيم الحكم الذاتي المحلي عبر الديمقراطية المباشرة".

ودعت الهيئة أيضاً إلى "إضراب مالي عبر سحب جميع الأموال من البنوك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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