سياسة
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ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في 5 دول عربية
سجل عدد من الدول العربية السبت ارتفاعاً في عدد إصابات فيروس كورونا، منها المغرب ولبنان وقطر وعُمان والبحرين، فيما ارتفع عدد الإصابات عالمياً إلى أكثر من 3.4 مليون شخص حسب موقع "ورلدميتر".
ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في 5 دول عربية
 ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في 5 دول عربية منها المغرب ولبنان  / AA
2 مايو 2020

سجلت 5 دول عربية السبت، ارتفاعاً في أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، حسب بيانات رسمية.

ففي المغرب أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، ارتفاع عدد وفيات الوباء إلى 172 بعد تسجيل حالة جديدة.

وأشارت إلى أنها رصدت 118 إصابة بالفيروس، بما يرفع إجمالي المصابين إلى 4 آلاف و687، فيما بلغ عدد المتعافين 1235 بعد تعافي 152 مريضاً.

من جانبها أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية في بيان، تسجيل حالة وفاة و4 إصابات و5 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه بتسجيل الإحصائيات الجديدة ترتفع محصلة ضحايا كورونا إلى 733 إصابة منها 25 وفاة و197 حالة شفاء.

وفي قطر قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 776 إصابة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 14 ألفاً و872.

كما سجلت الوزارة 98 حالة شفاء لتبلغ حصيلة المتعافين ألفاً و534، فيما استقرت الوفيات عند 12 شخصاً.

كذلك أعلنت وزارة الصحة البحرينية ارتفاع محصلة الإصابات بكورونا إلى 3 آلاف و273 بعد تسجيل 103 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات، وألف و567 متعافياً.

بدورها أفادت وزارة الصحة العُمانية في تغريدة، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و483 حالة بعد تسجيل 36 إصابة.

كما لفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 750 شخصاً، فيما استقرت الوفيات عند 11 حالة.

وحتى ظهر السبت تجاوز عدد المصابين بالفيروس في العالم 3 ملايين و416 ألف شخص، حسب موقع "ورلدميتر"، فيما توفي 239 ألفاً و892، وتعافى مليون و88 ألفاً و599.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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