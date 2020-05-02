سياسة
2 دقيقة قراءة
في أعلى حصيلة يومية.. روسيا تسجّل نحو 10 آلاف إصابة بكورونا
سجلت روسيا خلال 24 ساعة نحو 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا و57 وفاة في عموم البلاد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 123 ألف إصابة، وتُعتبر العاصمة موسكو إحدى بؤر تفشّي الفيروس في روسيا.
في أعلى حصيلة يومية.. روسيا تسجّل نحو 10 آلاف إصابة بكورونا
روسيا تسجّل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بنحو 10 آلاف إصابة       / AP
2 مايو 2020

سجلت روسيا السبت 9 آلاف و623 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل إصابات يومي تسجله البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي مصابي كورونا في روسيا إلى 123 ألفاً و54، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" من غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا.

وارتفعت أعداد الوفيات إلى 1222 شخصاً، بعد تسجيل 57 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بـ"101 و96"وفاة الخميس والجمعة.

ويعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (5358 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ62 ألفاً و658 إصابة و695 وفاة حتى الآن، وفق المصدر نفسه.

وحتى صباح السبت تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و402 ألف شخص، حسب موقع "ورلدميتر"، فيما توفي 239 ألفاً و653، وتعافى مليون و84 ألفاً و606.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us