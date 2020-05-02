سجلت روسيا السبت 9 آلاف و623 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل إصابات يومي تسجله البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي مصابي كورونا في روسيا إلى 123 ألفاً و54، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" من غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا.

وارتفعت أعداد الوفيات إلى 1222 شخصاً، بعد تسجيل 57 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بـ"101 و96"وفاة الخميس والجمعة.

ويعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (5358 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ62 ألفاً و658 إصابة و695 وفاة حتى الآن، وفق المصدر نفسه.

وحتى صباح السبت تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و402 ألف شخص، حسب موقع "ورلدميتر"، فيما توفي 239 ألفاً و653، وتعافى مليون و84 ألفاً و606.