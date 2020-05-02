سياسة
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تصعيد لافت.. داعش الإرهابي يقتل 13 من الحشد الشعبي بالعراق
شن مسلحو تنظيم داعش الإهابي 5 هجمات منسقة استهدفت مواقع وحواجز أمنية للحشد الشعبي، مما أسفر عن مقتل 13 عنصراً من الحشد، في تصعيد لافت في محافظة صلاح الدين.
تصعيد لافت.. داعش الإرهابي يقتل 13 من الحشد الشعبي بالعراق
شنّ مسلحو تنظيم داعش خلال أبريل/نيسان الماضي هجمات استهدفت مواقع عسكرية وحواجز أمنية ومنشآت للطاقة - صورة أرشيفية / Reuters
2 مايو 2020

قُتل 13 عنصراً من الحشد الشعبي، السبت، في 5 هجمات منسقة شنها تنظيم داعش الإرهابي، في تصعيد لافت استهدف مواقع أمنية في محافظة صلاح الدين، حسب مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر، وهو ضابط في الداخلية فضّل عدم نشر اسمه، إن عناصر التنظيم شنوا فجراً 5 هجمات في أوقات متقاربة، استهدفت مواقع وحواجز أمنية للحشد الشعبي، مما أوقع 13 قتيلاً و20 جريحاً، حسب وكالة الأناضول.

وأوضح المصدر أن مسلحي داعش الإرهابي هاجموا حاجزاً أمنياً للحشد في منطقة مكيفيشة جنوبي تكريت (عاصمة صلاح الدين)، مما أوقع 9 قتلى، أعقبته هجمات على مواقع أخرى في مناطق تل الذهب وناحية يثرب ومطيبيجة والدور، أوقعت 4 قتلى على الأقلّ.

وشنّ مسلحو تنظيم داعش الإرهابي خلال أبريل/نيسان الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية الشهر الماضي، مقتل 170 مدنياً وعسكرياً، إلى جانب 135 إرهابياً من داعش، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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