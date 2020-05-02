قُتل 13 عنصراً من الحشد الشعبي، السبت، في 5 هجمات منسقة شنها تنظيم داعش الإرهابي، في تصعيد لافت استهدف مواقع أمنية في محافظة صلاح الدين، حسب مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر، وهو ضابط في الداخلية فضّل عدم نشر اسمه، إن عناصر التنظيم شنوا فجراً 5 هجمات في أوقات متقاربة، استهدفت مواقع وحواجز أمنية للحشد الشعبي، مما أوقع 13 قتيلاً و20 جريحاً، حسب وكالة الأناضول.

وأوضح المصدر أن مسلحي داعش الإرهابي هاجموا حاجزاً أمنياً للحشد في منطقة مكيفيشة جنوبي تكريت (عاصمة صلاح الدين)، مما أوقع 9 قتلى، أعقبته هجمات على مواقع أخرى في مناطق تل الذهب وناحية يثرب ومطيبيجة والدور، أوقعت 4 قتلى على الأقلّ.

وشنّ مسلحو تنظيم داعش الإرهابي خلال أبريل/نيسان الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية الشهر الماضي، مقتل 170 مدنياً وعسكرياً، إلى جانب 135 إرهابياً من داعش، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014.