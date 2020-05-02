سياسة
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أكثر من 3.4 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تتبعها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا على التوالي، في حين تجاوز عدد الإصابات 3.4 مليون في جميع أنحاء العالم حسب موقع "Worldometer".
أكثر من 3.4 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم
أكثر من 3.4 ملايين مصاب بفيروس كورونا حول العالم        / Reuters
2 مايو 2020

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و400 ألف، حسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

وأفادت بيانات الموقع صباح السبت 2 مايو/أيار 2020، بأن حصيلة المصابين وصلت إلى 3 ملايين و401 ألف و394.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات، إذ بلغت مليوناً و131 ألفاً و492، تبعتها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ242 ألفاً و988.

وحلّت إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ207 آلاف و428، وبريطانيا في المرتبة الرابعة بـ177 ألفاً و454، وفرنسا في المرتبة الخامسة بـ167 ألفاً و246.

وجاءت ألمانيا في المرتبة السادسة بـ167 ألفاً و77، وتركيا في السابعة بـ122 ألفاً و392، وروسيا في الثامنة بـ114 ألفاً و431، وإيران في التاسعة بـ95 ألفاً و646.

فيما سجلت الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، 82 ألفاً و874 إصابة.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، لينتشر بسرعة في أكثر من 200 بلد حول العالم.

وتوُفّي جراء الفيروس 239 ألفاً و615 حول العالم، فيما تعافى منه مليون و83 ألفاً و816.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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