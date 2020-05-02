نشرت وسائل الإعلام الرسميّة في كوريا الشمالية السبت، صوراً لأحدث ظهور لزعيم البلاد كيم جونغ أون، بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات التي سرت بشأن وضعه الصحّي.

وكانت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة أفادت في وقت سابق السبت، بأنّ الزعيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعاً للأسمدة في سون تشون قرب العاصمة بيونغ يانغ، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونغ التي تُعدّ من أقرب مستشاريه.

وقالت الوكالة إنّ "الزعيم الأعلى كيم جونغ أون يقصّ شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة"، وأشارت إلى أنّ كيم "حضر الاحتفال" الجمعة، لافتة إلى أنّه تفقّد المصنع أيضاً حيث جرى "إطلاعه على عمليّة الإنتاج" فيه.

ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأّس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل/نيسان، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

وتزايدت الإشاعات في الأيّام الأخيرة حول صحّة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15 أبريل/نيسان، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

وأكّد مون جاي إين، المستشار الخاصّ للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، قبل أيّام أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "حيّ وبصحّة جيّدة"، مقلّلاً قيمة الإشاعات حول وضعه الصحّي.