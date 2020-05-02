سياسة
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منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا أصله طبيعي ولم يُصنع
كشف مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل ريان، أن فيروس كورونا (كوفيد-19) طبيعي المنشأ ولم يُصنَّع في مختبرات ووهان للفيروسات والأوبئة، مؤكداً أن حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة.
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا أصله طبيعي ولم يُصنع
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا أصله طبيعي ولم يُصنع / AP
2 مايو 2020

أعلن مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، أن فيروس كورونا (كوفيد-19) أصله طبيعي، وليس من صنع البشر.

جاء ذلك في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، حضره المدير العامّ للمنظمة تيدروس غيبريسوس.

وأفاد ريان بأن "عديداً من العلماء فحصوا التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات".

وأردف أنهم "متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي".

من جانبه أعرب غيبريسوس عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشدداً على ضرورة مساعدتها على مكافحة كورونا.

حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة

- تيدروس غيبريسوس- المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

ومساء الخميس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر مدينة ووهان الصينية، وهو ما نفاه المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، مؤكداً عدم تسرب الفيروس من مختبرات المدينة.

وقال شوانغ في تصريح صحفي الجمعة: "مختبر ووهان غير قادر على تصميم وإيجاد فيروسات كورونا، ولم يفعل ذلك قط".

وحتى مساء الجمعة 1 مايو/أيار 2020، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و370 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و70 ألفاً، وفق موقع "ورلدميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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