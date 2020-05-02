سياسة
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كورونا.. رفع إجراءات العزل يتواصل بتفاوُت وأمريكا تعوّل على عقار جديد
يستمرّ رفع إجراءات العزل عن سكان عديد من دول العالم بسرعات متفاوتة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن يتسارع إذا ثبت أن عقار ريمديسيفير الذي ما زال في طور الاختبار، مفيد لعلاج الفيروس.
كورونا.. رفع إجراءات العزل يتواصل بتفاوُت وأمريكا تعوّل على عقار جديد
تشهد عطلة نهاية الأسبوع في إسبانيا تخفيفاً جديداً للحجر الصارم جداً الذي فُرض منذ 14 مارس/آذار / Reuters
2 مايو 2020

تتقدم الولايات الأمريكية على طريق رفع إجراءات الحجر، على الرغم من أعداد الضحايا التي ما زالت مرتفعة، وقد سمحت وكالة الغذاء والدواء، السلطة الأمريكية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام عقار تجريبي يمكن على حدّ قولها أن يساعد في شفاء المرضى.

وفي البلاد التي سُجل فيها أكبر عدد من الوفيات، بلغ نحو 65 ألفاً، ارتفع عدد طالبي تعويض البطالة إلى أكثر من ثلاثين مليوناً منذ منتصف مارس/آذار، وهو رقم تاريخي.

ولإنعاش الاقتصاد بدأ أكثر من 35 من الولايات الأمريكية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك أن تفعل، فيما تتضاعف التظاهرات لـ"إعادة فتح أمريكا" في جميع أنحاء البلاد.

على جبهة العلوم، أعطت الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء دفعاً كبيراً لعقار ريمديسيفير الذي يتيح للمرضى المصابين بكورونا، حسب دراسة، تعافياً أسرع.

وفي مؤشر على الأهمية التي توليها السلطات لتطوير هذا العلاج، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنفسه الجمعة وضع الدواء في نطاق الاستخدام، وسيسمح للمستشفيات الأمريكية بوصفه للمرضى في حالة خطيرة، مثل الذين يخضعون لأجهزة التنفس.

في المقابل، وفي عدد من الدول الأوروبية، يتأكد تدريجياً انحسار الوباء، لكن الرغبة في تجنب موجة جديدة من الإصابات تدفع الحكومات إلى رفع إجراءات الحجر تدريجياً ببطء.

ففي إسبانيا تشهد عطلة نهاية الأسبوع تخفيفاً جديداً للحجر الصارم جدّاً الذي فُرض منذ 14 مارس/آذار على سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليون نسمة، وذلك عبر السماح بالخروج لممارسة الرياضة الفردية، وذلك بعد السماح بخروج الأطفال من المنازل.

أما في بريطانيا حيث توُفّي 27 ألفاً و510 أشخاص بالفيروس، والتي تُعَدّ ثاني الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بعد إيطاليا، فقد أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الوباء بلغ ذروته، ووعد بخطة لرفع إجراءات العزل سيعرضها الأسبوع المقبل.

على مستوى العالم تبدو كلفة إجراءات مكافحة الوباء كارثية لبعض قطاعات النشاط الاقتصادي مثل السياحة والطيران، وكذلك للسكان الأضعف.

وقالت منظمة العمل الدولية إن ملياراً و600 مليون شخص قد يفقدون وسائل عيشهم بسبب هذه الأزمة.

وبدأ الصينيون الذين توقفوا عملياً عن الإعلان عن مزيد من الإصابات، الجمعة عطلتهم الحقيقية الأولى منذ بداية الأزمة، فقد أعيد فتح المدينة المحرمة.

وبعدما اتهمتها واشنطن بمحاباة الصين في بداية الأزمة، طلبت منظمة الصحة العالمية من بكين إشراكها في التحقيقات في منشأ الوباء، وتقول المنظمة إنها تريد معرفة "المضيف الطبيعي" لهذا الفيروس وطريقة "انتقاله من الحيوان إلى الإنسان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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