أهم الأحداث:

كورونا ينقل مسيرات عيد العمّال إلى الشرفات ومنصات الإنترنت، وانخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس في تركيا.

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كورونا ينقل مسيرات عيد العمّال إلى الشرفات ومنصات الإنترنت

يشارك عادة الملايين في المناسبة التقليدية السنوية للحركة العمّالية التي تشهد مسيرات صاخبة في الشوارع تتخللها أحياناً مواجهات مع قوات الأمن، لكن في وقت فرض فيه معظم الدول قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا، فضّل قادة الحركات العمّالية تأجيل التجمّعات أو نقلها إلى الإنترنت. [TRT عربي]

ولعل الأول من مايو/أيار يحمل أهمية أكبر هذا العام، بعدما زجّ تفشي كورونا بالاقتصاد العالمي في حالة فوضى تاريخية، وتسبب في تسريح أعداد غير مسبوقة من العمال من وظائفهم، فيما حوّل بعض العمال الذين تعد أجورهم بين الأدنى إلى أبطال، كالممرضين وعمال النظافة والعاملين في متاجر بيع الأغذية وإيصال الطلبات إلى المنازل. [TRT عربي]

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحتفل بفضل العمّال بهذا اليوم الذي تحافظ عليه الأمّة". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وبينما لا تزال فرنسا تخضع لإجراءات الإغلاق، يُتوقّع أن يحتفل عمّالها بالمناسبة عبر القرع على الأواني والغناء من شرفات منازلهم والمشاركة في تظاهرات عبر الإنترنت. [وكالة الصحافة الفرنسية]

تركيا.. انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بكورونا

في انخفاض ملحوظ، سجلت تركيا الجمعة ألفين و188 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب معطيات وزارة الصحة، وصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى 122 ألفاً و392.

وتماثل للشفاء 4 آلاف و922، ليرتفع عدد المتعافين إلى 53 ألفاً و808، وفقاً للمعطيات. وأشارت المعطيات إلى أن عدد وفيات الفيروس بلغ 3 آلاف و258، بعد تسجيل 84 حالة. [TRT عربي]

من جانبه قال وزير الصحة فخر الدين قوجه عبر تويتر، إن المتعافين من الفيروس خلال آخر 24 ساعة شكلوا 2.25 ضعف عدد المصابين. [TRT عربي]