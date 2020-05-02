هبطت مساء الجمعة 1 مايو/أيار 2020، ثاني طائرة شحن عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية في قاعدة بالولايات المتحدة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول الإخبارية بأن طائرة شحن عسكرية من طراز "C-130"هبطت في قاعدة أندروز الجوية، في تمام الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعد هذه الطائرة الثانية التي ترسلها تركيا إلى الولايات المتحدة، التي تجاوز فيها عدد مصابي فيروس كورونا مليون شخص، والوفيات 65 ألفاً.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة مولانا جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنجليزية: "هناك أمل بعد اليأس، وكثير من الشموس بعد الظلمة".

وتتضمن الطرود مستلزمات طبية وقائية، وفي مقدمتها الكمامات والملابس الواقية والمعقمات.

والأربعاء الماضي وصلت الطائرة التركية الأولى، محملة بمساعدات إنسانية إلى الولايات المتحدة.

وكانت تركيا أرسلت مساعدات مماثلة إلى عديد من الدول، من بينها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتلّ المركز الأول عالمياً من حيث وفيات وإصابات كورونا، متقدمة على كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وحسب معطيات "worldometers"، فإن عدد مصابي كورونا في الولايات المتحدة، وصل إلى أكثر من مليون و123 ألفاً حتى مساء الجمعة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى ما يزيد على 65 ألفاً.