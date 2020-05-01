كتب مجهولون، الجمعة، عبارات عنصرية معادية للمسلمين على جدران مسجد في مدينة "غلزنكيرشن" غربي ألمانيا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن شخصين مجهولي الهوية، كتبوا على جدران مسجد "توغرا" التابع لمنظمة "الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي" (IGMG) جملاً عنصرية من قبيل "اخرجوا من ألمانيا" و"من النظام إلى الفوضى".

وأشار إلى أن الاعتداء العنصري جرى حوالي الساعة 01.30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأن كاميرات المسجد سجلت عملية الاعتداء بالكامل.

وقال كاظم أونلو، رئيس جمعية "توغرا" إن "الشرطة الألمانية هرعت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنه، إلا أنها رفضت كتابة محضر تحقيق بشأن الحادثة".

وانتقد أونلو، سلوك الشرطة في رفضها فحص سجلات الكاميرا الأمنية للمسجد التي وثقت الحادث، مدعية أنه لا حاجة لذلك.

وفي 2018، تعرض المسجد أيضاً لاعتداء مماثل من قبل أنصار منظمة pkk الإرهابي، حيث كُتبت شعارات وجمل مؤيدة للمنظمة.