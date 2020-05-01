سجّلت روسيا الجمعة، 7 آلاف و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات على أساس يومي تسجله البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد مصابي كورونا إلى 114 ألفاً و431 شخصاً، فيما يخضع أكثر من 211 ألفاً للمراقبة الطبية، وفقاً للبيانات الصادرة عن فريق الطوارئ.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ألف و169، بعد تسجيل 96 وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 13 ألفاً و220 شخصاً.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إصابته بكورونا، مضيفاً أنه سيلتزم نظام العزل الصحي الذاتي حتى يتعافى.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و325 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 234 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و51 ألفاً، وفق موقع worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.