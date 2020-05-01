سياسة
2 دقيقة قراءة
بنحو 8 آلاف.. روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا
سجّلت روسيا الجمعة، 7 آلاف و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 114 ألفاً و431، فيما يخضع أكثر من 211 ألف شخص للمراقبة الطبية.
بنحو 8 آلاف.. روسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا
روسيا تُسجِّل 7 آلاف و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية تُسجِّلها البلاد / Reuters
1 مايو 2020

سجّلت روسيا الجمعة، 7 آلاف و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات على أساس يومي تسجله البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد مصابي كورونا إلى 114 ألفاً و431 شخصاً، فيما يخضع أكثر من 211 ألفاً للمراقبة الطبية، وفقاً للبيانات الصادرة عن فريق الطوارئ.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ألف و169، بعد تسجيل 96 وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 13 ألفاً و220 شخصاً.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إصابته بكورونا، مضيفاً أنه سيلتزم نظام العزل الصحي الذاتي حتى يتعافى.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و325 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 234 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و51 ألفاً، وفق موقع worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us