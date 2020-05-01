دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (G20) إلى وضع خارطة طريق بنّاءة للخروج من أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجموعة التنسيق الدولي التي شُكِّلت ضمن مجموعة العشرين، من أجل تعزيز التضامن على الصعيد العالمي في مواجهة الجائحة، حسب بيان صدر الجمعة، عن الوزارة.

وأشار الوزير في كلمته، إلى أن الاقتصاد العالمي ربما يشهد أسوأ عام له منذ الكساد الكبير، مشدداً على ضرورة التعاون العالمي في هذه الفترة غير المسبوقة.

وأكد الوزير ضرورة تقديم خارطة طريق بنّاءة وموجهة نحو تحقيق النتائج من أجل التغلب على الأزمة، داعياً لوضع آلية مساءلة دولية للبلدان التي تتعامل بطريقة غير مسؤولة ومن دون شفافية في هذه الفترة.

وأوضح أن تركيا تمتلك نظاماً من أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم، لافتاً إلى أن بلاده كانت داعماً قوياً لبلدان أخرى في مواجهة كورونا، إذ قدّمت تركيا مساعدات طبية إلى 55 دولة حول العالم.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس إجمالاً أكثر من 3 ملايين و320 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 234 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و49 ألفاً، وفق موقع worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.