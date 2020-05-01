أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن سلاح الجو نفّذ 5 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية، استهدفت خلالها تمركزات لمليشيات خليفة حفتر وآليات مسلحة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو نشره فجر الجمعة، المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على فيسبوك.

وقال قنونو: "إن سلاح الجو الليبي نفذ 5 غارات قتالية قبل قليل على قاعدة الوطية الجوية استهدفت خلالها تمركزات أفراد وآليات مسلحة لمليشيات حفتر الإرهابية".

وفي وقت سابق فجر الجمعة، أعلنت قوات الحكومة الليبية تنفيذ 6 غارات جوية استهدفت رتلاً تابعاً لمليشيات حفتر جنوب طرابلس.

"ثوار سبها" يعلنون دعمهم لـ"الوفاق"

في سياق متصل، أعلن من يُطلِقون على أنفسهم "ثوار" مدينة سبها جنوبي ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان المدينة تمسُّكهم بـ"شرعية حكومة الوفاق ورفضهم حكم العسكر وإدانتهم هجوم حفتر على العاصمة وقصفه المدنيين".

جاء ذلك في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية الخميس، ويعتبر أول بيان من مدينة تخضع لسيطرة مليشيات حفتر.‎

وأدان البيان محاولات بعض القوى القضاء على ثورة 17 فبراير/شباط ( التي أطاحت بحكم القذافي عام 2011)، على رأسها دول "محور الشر"، في إشارة إلى الإمارات والسعودية ومصر، وبدعم من "دول عظمى" كروسيا وفرنسا.

وأشار البيان إلى أن هدف ذلك المحور ودعمه لحفتر "السيطرة على الحكم بليبيا بقوة السلاح وإرجاع البلاد إلى حكم العسكر الذي رفضه الليبيون في 17 فبراير/شباط 2011، ومحاولة استنساخ تجربة السيسي في مصر".

وأعلنوا تمسُّكهم بالاتفاق السياسي كمرجعية للحل في ليبيا، الذي نتج عنه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وتمسكهم بشرعية حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.

وأكدوا رفضهم التام للعودة إلى حكم العسكر والتمسك بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وفق دستور معتمد للبلاد.

وتنازع مليشيات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك المليشيات هجوماً متعثراً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة.