سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 1 مايو/أيار 2020
عدد اختبارات فيروس كورونا في تركيا تجاوز حاجز المليون / AA
1 مايو 2020

أهم الأحداث:

اختبارات فيروس كورونا في تركيا تتجاوز المليون، وحكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ اقتصادي وصفها رئيس الحكومة بـ"نقطة تحوُّل".

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تركيا.. اختبارات كورونا تتجاوز المليون وأردوغان يؤكد أولوية حماية العمال

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد اختبارات فيروس كورونا في البلاد تجاوز حاجز المليون، وارتفاع عدد الإصابات ضمن المستويات المتوقعة. [TRT عربي]

من جانبه، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، بخصوص الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ظل الأزمة، قائلاً: "بالتوازي مع مكافحة جائحة كورونا نبذل ما في وسعنا كي لا يتضرر أي من مواطنينا وبخاصة الطبقة العاملة". [TRT عربي]

حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ اقتصادي ودياب يعدّها "نقطة تحوُّل"

صدَّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع الخميس، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية. [TRT عربي]

وفي تصريحات له، رأى رئيس الحكومة حسان دياب أنه بإقرار الخطة الاقتصادية "نكون قد وضعنا القطار على السكة٫ أشبعنا الخطة دراسة لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع الحالي". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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