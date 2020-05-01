سياسة
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أنقرة: على الإمارات لزوم حدودها والتخلي عن معاداة تركيا
دعت وزارة الخارجية التركية مساء الخميس، حكومة الإمارات لأن تتخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا، وأن تلزم حدودها. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة في رده على سؤال حول بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استهدفت فيه تركيا.
أنقرة: على الإمارات لزوم حدودها والتخلي عن معاداة تركيا
بيان الخارجية التركية جاء رداً على بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استهدفت فيه تركيا / AA
1 مايو 2020

دعت وزارة الخارجية التركية مساء الخميس، حكومة الإمارات إلى أن تتخلي عن اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا، وأن تلزم حدودها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، في رده على سؤال حول بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استهدفت فيه تركيا.

وقال أقصوي: "بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كل أشكال الدعم للانقلابيين"، مشدداً على أن تركيا تظهر دائماً الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.

وأفاد بأن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكداً أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا.

وبيّن أقصوي أن "الاتهامات البشعة التي لا أساس لها بحق تركيا، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة".

فيما لفت إلى أن الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنوداً مأجورين (مرتزقة) إلى الانقلابيين في ليبيا.

وأوضح أن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأسرها، ومنها اليمن وسوريا والقرن الإفريقي لا ليبيا فقط.

وأردف: "وفي هذا الإطار، فإن دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليست سراً، وندعو إدارة الإمارات للتخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، ولزوم حدودها".

واستطرد: "ونؤكد مجدداً أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية لا عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني من دون أي تمييز".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي تقوده حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات لتعطيله وإسقاطه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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