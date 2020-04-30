في اتهام جديد يضاف إلى سلسلة اتهامات سابقة، أعلنت مجموعة العمل المالي أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وكانت تحقيقات صحفية وتقارير دولية قالت في السابق، إن الإمارات تعدّ ملاذاً للمال القذر، ويلجأ إليها رجال أعمال ومنظمات مشبوهة لتبييض الأموال، وإجراء تحويلات بنكية مشبوهة، قد يذهب بعضها لتمويل الجماعات المسلحة غير النظامية، والإرهابيين في المنطقة العربية وحول العالم.

"الإمارات لا تفعل ما يكفي"

قالت مجموعة العمل المالي (FATF)، الخميس، إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال برغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وسوف تضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الدولة الخليجية، المتحالفة مع الولايات المتحدة، تحت المراقبة الآن ولمدة عام.

وذكرت المجموعة التي مقرها باريس، في تقرير، أن هناك تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالاً جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

واستغرق إعداد التقرير 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/تموز الماضي، وأعطى تصنيفاً "منخفضاً" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفاً "متوسطاً" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

يجري التغاضي عن تزوير الشركات ومنظمات الجريمة لوثائق الشحن المقدمة في المناطق الحرة للتعتيم على مصدر وقيمة ونوعية البضائع - رود ستون- مسؤول سابق في وحدة مكافحة الجريمة المنظمة البريطانية

وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها (FATF) تعاني من "مواطن قصور استراتيجية".

وقال التقرير إن هناك "غياباً ملحوظاً" لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسيل أموال، تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.

ملاذ المال القذر

قال رئيس "منظمة العدالة الضريبية"، جون كريستنسن، في تصريح سابق، إن "معدل السرية في الإمارات يبلغ 86%"، فهي تعد "من أكثر الوجهات العالمية سرية لتبييض الأموال"، معتبراً أن "هذا الأمر مقصود"، لأن السلطات الإماراتية "لا تتخذ إجراءات فورية للسيطرة على الوضع".

وكان مسؤول سابق في وحدة مكافحة الجريمة المنظمة البريطانية، رود ستون، قال إن "الشركات في الإمارات يمكنها العمل بحرية، إذ يجري التغاضي عن تزوير الشركات ومنظمات الجريمة لوثائق الشحن المقدمة في المناطق الحرة للتعتيم على مصدر وقيمة ونوعية البضائع"، حسب ما نقلته عنه قناة الجزيرة.

وفي تقرير سابق للأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة في 2011، جاء أن إجمالي الأموال المبيضة عام 2009 في الإمارات قدر بتريليوني دولار، فيما تضاعفت هذه الأموال المبيضة بنسبة 100% بعد ذلك بسنوات، حسب تقرير صندوق النقد الدولي عام 2017.

وقالت مجلة فوربس إن السلطات الإماراتية ستتفاعل مع تقرير مجموعة العمل المالي هذا، والاتهامات التي جاءت فيه، خصوصاً وأنه يجد صدى له في انتقادات دولية سابقة للإمارات بخصوص غسيل الأموال.

وأشارت المجلة إلى أن تقريراً سابقاً لـمنظمة الشفافية الدولية اعتبر دبي "مركزاً عالمياً نشطاً لغسيل الأموال"، يستغله الفاسدون والمجرمون.