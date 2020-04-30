شدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، على أن أية هدنة حقيقية في البلاد، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية، مؤكداً عدم ثقته باللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الرئاسي، نشره المكتب الإعلامي لرئيسه فائز السراج، غداة إعلان خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن "أية عملية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات، وللوصول إلى هدنة حقيقية فعلية، تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية، يُبحت فيها من خلال تفعيل عمل لجنة 5 5 التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا".

ولجنة 5 5 العسكرية، تتشكل من 5 ضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 عسكريين يمثلون حفتر، واجتمعت في جنيف، لبحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات حفتر في قصف أحياء طرابلس أدى إلى تجميد اجتماعاتها.

وأضاف البيان: "نحن مستمرون في الدفاع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

وتابع: "نود أن نوضح ونؤكد للمجتمع الدولي، وبالأخص الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي، بأننا كنا ومازلنا ملتزمين بحقن دماء الليبيين". مؤكداً الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

ومضى يقول: "وللأسف، ازدادت الخروقات الموثقة من قبل الطرف المعتدي منذ صدور قرار مجلس الأمن، ولم تتوقف المليشيات المعتدية عن قصف الأحياء السكنية في طرابلس، وتسبب ذلك في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير بيوتهم".

ورغم الانتهاكات، يضيف المجلس: "قبلنا مرة أخرى بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لحماية مواطنينا وجميع المقيمين بسبب جائحة كورونا، لكن المعتدي اعتبر الوباء فرصة لتصعيد اعتداءاته".

كان حفتر قد أعلن الاثنين، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أية شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.

في السياق ذاته عرضت الحكومة الليبية مقاطع مصورة تظهر استهداف قافلة إمدادات ذخائر كانت في طريقها لمليشيات خليفة حفتر في ترهونة (غرب) وجنوب العاصمة طرابلس.

ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على حسابه بـ"تويتر" اليوم الخميس، المقاطع المصورة، موضحاً أن هذه "المشاهد تعرض لأول مرة استهداف قافلة إمدادات ذخائر كانت في طريقها لمليشيات حفتر الإرهابية في ترهونة وجنوب طرابلس".

وأوضح أن "الغارات نُفّذت على رتل شاحنات وسيارات نقل تحمل الذخائر بالقرب من النصب التذكاري- مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة، ويوضح الفيديو انفجار الذخائر بعد استهدافها"، دون أن يشير إلى تاريخ الواقعة.

وتشن المليشيات التابعة لحفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً فاشلاً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دولياً، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ورداً على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، ما كبد مليشيات حفتر هزائم ساحقة، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.