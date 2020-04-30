تسبب تفشي فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 229 ألف شخص حول العالم، وسُجلت ثلاثة ملايين وربع المليون حالة في 193 بلداً ومنطقة، حتى عصر الخميس. وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، أنها لم تسجل أي حالات جديدة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ تفشي الوباء فيها في 18 فبراير/شباط، وسجلت إلى هذا اليوم 10765 حالة و217 وفاة.

ولفترة كانت كوريا الجنوبية ثاني أكثر الدول تأثراً بالفيروس، لكنها اعتمدت بسرعة قواعد التباعد الاجتماعي، وخصوصاً حملة واسعة لكشف الإصابات والأشخاص الذين احتكوا بمرضى.

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة تجاوزت الإصابات عتبة المليون حالة، وهي الدولة الذي سجل أعلى عدد وفيات، متقدمة على إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا، وإذا ما قارنا عدد الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان، فبلجيكا تعدّ الدولة الأكثر تضرراً.

أوروبا

تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو 3.8% في الربع الأول، في أسوأ تراجع منذ إنشاء الوحدة النقدية في 1999، حسب أول تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي.

وأعلنت فرنسا انكماشاً تاريخياً لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول بـ5.8% أي أكبر تراجع في تاريخ التقييمات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي التي بدأت في 1949.

وشهدت إسبانيا انكماشاً لإجمالي الناتج الداخلي بـ5.2%، وقال رئيس الحكومة "نحن أمام وضع اقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة، وفي إيطاليا يتوقع أن يبلغ التراجع 4.7%.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بـ13.2% في ألمانيا، في أبريل/نيسان في أعلى مستوى خلال شهر منذ 1991 بسبب آثار فيروس كورونا، وبات معدل البطالة 5.8%.

وتخطت روسيا عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة وسجلت 1073 وفاة بحسب آخر حصيلة.

تراجع تلوث الجو وإنقاذ أرواح

يتوقع أن يسمح الانخفاض الكبير في تلوث الجو بفضل تدابير العزل، بإنقاذ 11 ألف شخص في أوروبا بحسب دراسة لمركز الأبحاث حول الطاقة والهواء.

وهذا التحسن قد يؤدي إلى تفادي ستة آلاف حالة جديدة من الربو لدى الأطفال ودخول 1900 شخص إلى الطوارىء لنوبات ربو.