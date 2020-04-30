سياسة
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ترمب يتهم الصين بأنها تسعى لهزيمته في الانتخابات وبكين تنفي ذلك
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين بأنها "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي يُهزم في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. في المقابل، نفت بكين هذه الاتهامات، وأكّدت أن الانتخابات شأن داخلي أمريكي لا علاقة لها به.
ترمب يتهم الصين بأنها تسعى لهزيمته في الانتخابات وبكين تنفي ذلك
ترمب يتهم الصين ببذل كل ما في وسعها كي يخسر في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل / AP
30 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أن أسلوب إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا تشير إلى أن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي يُهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة.

وفي مقابلة أجرتها معه رويترز في المكتب البيضاوي الأربعاء، تحدّث ترمب بلهجة حادة عن الصين، وقال إنه يدرس خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب التي يجب أن تتحملها بسبب الفيروس، مهدداً: "بإمكاني أن أفعل الكثير".

ودأب ترمب على تحميل الصين مسؤولية الوباء العالمي الذي أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص في الولايات المتحدة، وزج بالاقتصاد الأمريكي إلى كساد عميق، وعرّض للخطر آماله في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وقال الرئيس الجمهوري الذي يتهمه كثيرون بعدم التحرك بالسرعة الكافية لإعداد الولايات المتحدة لمواجهة انتشار الفيروس، إنه يعتقد أن الصين كان عليها أن تلعب دوراً أبرز في تعريف العالم بفيروس كورونا بسرعة أكبر.

وعند سؤاله إن كان يفكر في اللجوء إلى فرض رسوم على الصين، لم يرغب ترمب في التطرق إلى التفاصيل، قائلاً: "توجد أمور كثيرة يمكن أن أفعلها.. نحن ندرس ما حدث".

وقال إن "الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها لكي أخسر هذا السباق". وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها عليها فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.

وقال عن المسؤولين الصينيين إنهم "يستخدمون العلاقات العامة على الدوام في محاولة لكي يبدو الأمر وكأنهم الطرف البريء". وأضاف أن الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي المزمن مع الصين "اختل اختلالاً شديداً" بفعل التداعيات الاقتصادية للفيروس.

في المقابل، نفت بكين اتهامات ترمب وأكّدت الخميس، أنه لا مصلحة لديها في التدخل بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين خلال إفادة يومية، أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة، وأن بكين تأمل ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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