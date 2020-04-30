منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سحب قوات بلاده من سوريا نهاية 2018، قبل أن يتراجع قليلاً ويكتفي بسحب معظم القوات مع الإبقاء على وجود عسكري محدود، والحضور الأمريكي في ساحة الصراع السورية يكتنفه الكثير من الغموض والالتباس.

كتيبة محلية

في أحدث فصول الالتباس الأمريكي في سوريا، شرعت الولايات المتحدة في تأسيس وحدة عسكرية خاصة، تتألف عناصرها مما يُسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بهدف "حراسة حقول النفط شرقي سوريا".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، أنه على الرغم من أن الوحدة ستكون ضمن تشكيلات "قسد" التي يهمين عليها تنظيم PKK/YPG الإرهابي، فإنها ستتلقى التعليمات مباشرة من ضباط أمريكيين بالمنطقة.

وحسب المصادر، ستتولى الكتيبة بشكل أساسي حماية حقول النفط، كما سيكون لها دور في أي مواجهة محتملة مع المليشيات الموالية لإيران في الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأشارت المصادر إلى أن عدد عناصر الوحدة سيصل إلى ألف عنصر، وسيُمنحون رواتب شهرية تصل إلى 350 دولاراً، فيما يتقاضى عناصر "قسد" بشكل عام 100 دولار راتباً شهرياً للفرد.

ولفتت المصادر إلى أن قادة YPG اعترضوا في البداية على الأمر، خوفاً من أن يحد ذلك من سيطرتهم على موارد البترول في المنطقة، لكنهم رضخوا في النهاية للضغوط الأمريكية. وذكرت المصادر أن مقر الوحدة الجديدة سيكون بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمالي شرقي البلاد، حيث سيقوم ضباط في التحالف الدولي بتدريبهم على مهارات عسكرية إضافية.

من جهة أخرى، سيّرت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية دوريات في المناطق التي انسحبت منها عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في المنطقة قولهم إن دوريات أمريكية زارت قاعدة "خراب عشك" جنوبي مدينة عين العرب، كما تفقدت محيط قاعدة "صرين" التي دخلتها قوات روسية بعد انسحاب الجنود الأمريكيين منها.

وتواصل القوات الأمريكية إرسال تعزيزات إلى قواعدها العسكرية في سوريا، إذ دخلت خلال الأسبوعين الماضيين مئات الشاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية وتوجهت إلى تلك القواعد.

"فقط لأجل النفط"

الخطوة الأمريكية الأخيرة تعيد إلى الأذهان التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترمب خلال لقاء جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكّد فيها أن ما يدفعه إلى الإبقاء على جنود أمريكيين في سوريا هو حماية حقول النفط، مردداً أنهم هناك "فقط لأجل النفط"، بما يتفق مع رؤيته التي أعلن عنها في وقتٍ سابق حول أن الاستفادة من ثروات سوريا الطبيعية تعد "تعويضاً عادلاً" لما تحملته الولايات المتحدة من تكاليف بسبب انخراطها في الحرب.

تلك التصريحات تناقضت مع ما قاله رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي قبل أيام فقط من تأكيد ترمب أن السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية في سوريا هو النفط، إذ عزا ميلي الإبقاء على نحو 600 جندي أمريكي في سوريا إلى "الاستمرار في محاربة تنظيم داعش" الإرهابي.

وحذّر ميلي في تصريحات أدلى بها لقناة ABC الأمريكية، من أن "تنظيم داعش يمكن أن يظهر من جديد إن توقف الضغط عليه"، مشيراً إلى أن بلاده "تملك معلومات غاية في الأهمية عن الزعيم الجديد للتنظيم (الذي خلف أبو بكر البغدادي)، وستقضي عليه عندما تحين الفرصة".

"المستنقع السوري"

هذا الارتباك دفع بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي استقال من منصبه اعتراضاً على إعلان ترمب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، إلى القول إن سوريا أصبحت "مستنقعاً" للقوات الأمريكية.

وعلّق الدبلوماسي الأمريكي السابق على أحداث قرية "خربة عمو" في فبراير/شباط الماضي، بالقول: "لدينا اليوم جنود في سوريا بمهمة ملتبسة (حماية النفط)، بعدما تخلينا عن ثلاثة أرباع منطقة كانت يوماً مستقرة بناءً على أوامر ترمب".

إعادة تموضع

بعد إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لجأ الجيش الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى تغييرات في خريطة انتشار قواته في سوريا، وتعزيز وجوده قرب حقول النفط.

وكانت القوات الأمريكية أخلت أكثر من نصف قواعدها في سوريا خلال "نبع السلام"، إلا أنها عادت مجدداً إلى بعض تلك القواعد.

وبدأ التدخل الأمريكي في الحرب في سوريا، في سبتمبر/أيلول 2014، مع تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش. واعتمد الجيش الأمريكي على عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي، كقوة برية في مواجهة خطر داعش المتصاعد.

وعزز الجيش الأمريكي من وجوده على الأرض من خلال تأسيس نقاط عسكرية وقواعد في المناطق التي احتلها PKK/YPG، لتكتسب زخماً أكبر اعتباراً من 2015. ومن خلال وحدات خاصة ومعدات موجودة في تلك القواعد والنقاط العسكرية، قدمت الولايات المتحدة الدعم إلى التنظيم المذكور ووفرت الحماية له.