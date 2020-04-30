سجلت الولايات المتحدة مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2500 شخص جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلاً عن تلك المسجّلة مساء الثلاثاء، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبُّع إصابات كورونا ووفياته في الولايات المتحدة، الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي، أن الوباء حصد خلال 24 ساعة أرواح 2502، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 60853 وفاة.

وتزيد حصيلة الوفيات اليومية المسجلة مساء الأربعاء، عن تلك التي سُجّلت مساء الثلاثاء (2207 وفيات)، وذلك بعد يومين سجّلا تراجعاً لافتاً في أعداد ضحايا الوباء (1330 وفاة مساء الأحد، و1303 وفيات مساء الاثنين).

والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط الماضي، هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من كورونا، سواء في عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنّها سجّلت وحدها رُبع عدد الوفيات وثلث عدد الإصابات في العالم.

ومساء الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، إن وباء كورونا "سيرحل، وسيُقضى عليه".

ترمب يستأنف أولى رحلاته الجوية قريباً

أعلن ترمب أنه سيستأنف الأسبوع المقبل رحلاته الجوية التي عُلّقت من قبل على خلفية تفشي كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس الأمريكي الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة بالبيت الأبيض، مع مسؤولين تنفيذيين بمجال الصناعة، لمناقشة سبل إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح ترمب في تصريحاته أنه لم يغادر البيت الأبيض منذ أسابيع بسبب تفشي الفيروس، مضيفاً: "الأسبوع المقبل سأستأنف رحلاتي ذاهباً إلى ولاية أريزونا.. أنتظر هذه الرحلة بفارغ الصبر، وقريباً سأذهب إلى أوهايو".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل 3 أشهر، قائلاً: "أتمني أن أتمكن من عقد التجمعات الانتخابية قريباً بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين".

وحول الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإيجاد علاج لفيروس كورونا، قال ترمب: "إذا انتهى الفيروس، فربما لن نكون بحاجة إلى لقاح له، لكن في الوقت ذاته سيكون الأمر عظيماً لو توصلنا إلى العلاج".

عقار رمديسيفير

قال أنطوني فاوتشي خبير الأوبئة ومستشار ترمب الأربعاء، إن عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات أظهر أثراً "واضحاً" في علاج كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فاوتشي كبير أطباء البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، وتطرَّق خلاله إلى آخر الجهود المبذولة من أجل إيجاد علاج للفيروس.

وقال الطبيب في تصريحاته، إن "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثراً واضحاً وإيجابياً في تقليص الفترة اللازمة لشفاء" مرضى كورونا.

وأجريت دراسة سريرية على هذا العقار بالتعاون بين معاهد الصحة الأمريكية ومختبر جلعاد الأمريكي، فيما أفادت دراسة أجريت في الصين بأن العقار لم يحقق نتائج مهمة في علاج مرضى الفيروس.

واعتبر الدكتور فاوتشي أن الدراسة الصينية "ليست ملائمة".

وتجاوز عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة مليون إصابة بتسجيل 1064194 إصابة، وتوفى 61.656 ألف حتى صباح الخميس، وفق موقع worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.