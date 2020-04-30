سياسة
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هيئة مالية دولية: الإمارات لا تفعل اللازم لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كشفت مجموعة العمل المالي (فاتف) الخميس، أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة "تمويل الإرهاب". ومن المقرر أن تضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.
هيئة مالية دولية: الإمارات لا تفعل اللازم لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات العربية المتحدة / AP
30 أبريل 2020

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) الخميس، أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة "تمويل الإرهاب".

وذكرت المجموعة في تقرير لها وجود تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالاً جرى تقييمها لمنع غسل الأموال و"تمويل الإرهاب" وأسلحة الدمار الشامل.

ومن المقرر أن تضع الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.

وأعطى التقرير تصنيفاً "منخفضاً" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفاً "متوسطاً" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة "بمكافحة تمويل الإرهاب".

وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها "فاتف" تعاني من "مواطن قصور استراتيجية".

وقالت "فاتف" إن الإمارات لديها "بوادر إدراك" للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال و"مستوى عالٍ من الالتزام" لتحسين إدراك المخاطر وتخفيفها.

وأضافت المجموعة أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعَي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال. وذكرت أنه يجب عليها أيضاً تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.

كما حثت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.

وأشار التقرير أيضاً إلى "غياب ملحوظ" لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.

وأضافت أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصاً وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت توجد 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.

ومن بين تلك المحاكمات، شهدت دبي 17 محاكمة فقط تتعلق بغسل الأموال على مدى خمس سنوات.

ومجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية مقرها في باريس، تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال و"تمويل الإرهاب" وإعداد السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال محلياً ودولياً وتطويرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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