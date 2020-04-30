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وزارة الخارجية التركية تقول إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين في ليبيا، يعكس جهودها للتستر على مخططاتها هناك، وبومبيو يشكر الحكومة التركية على المساعدات الطبية التي أرسلتها لمواجهة كورونا.

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أنقرة: الإدارةالمصريةتحاولإخفاءمخططاتهافيليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي الأربعاء، رد فيه على مزاعم ساقها متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ الثلاثاء، استهدفت تركيا. [TRT عربي]

وأضاف أقصوي: "اتهام حافظ، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك".

وقال: "دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمراً مستغرباً". [الأناضول]

وتابع: "دعم (الإدارة المصرية) أمير الحرب (حفتر) الذي أعلن أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) المصدَّق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259 من جهة، وادعاء التزام عملية الحل السياسي في ليبيا من جهة، تناقُض غريب". [الأناضول]

"أملٌ بعد اليأس".. المساعدات الطبية التركية تصل إلى واشنطن وبومبيو يشكر تركيا

وصلت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية، محملة بمساعدات طبية تركية، بوقت متأخر الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). [TRT عربي]

وهبطت الطائرة في قاعدة "أندروز" الجوية القريبة من العاصمة واشنطن، في تمام الساعة الـ17.30 بالتوقيت المحلي (21.30 بتوقيت غرينتش). [TRT عربي]

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن شكره الحكومة التركية على المساعدات الطبية التي أرسلتها لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). [الأناضول]

وفي تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر عقب وصول الطائرة، شكر بومبيو تركيا قائلاً: "نحن ممتنّون لصداقتكم للشعب الأمريكي، ومشاركتكم ودعمكم له". [الأناضول]

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي ممتن للغاية لنظيره التركي على هذه المساعدات.

وأضاف الوزير: "في أوقات الأزمات يجب أن يقف حلفاء الناتو جنباً إلى جنب، لذلك نشكر تركيا على ما قدمته من مساعدات طبية لنا لدعمنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا بالمناطق الأكثر تضرراً ببلادنا". [الأناضول]