أعلن الدكتور أنطوني فاوتشي خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، أن عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات أظهر أثراً "واضحاً" في علاج فيروس كورونا المستجدّ.

وقال من البيت الأبيض إن "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثراً واضحاً ومهماً وإيجابياً في تقليص فترة شفاء" مرضى فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الخبير أن هذا الأمر يثبت "أن دواءً يمكن أن يتصدى للفيروس".

وأُجريت دراسة سريرية على هذا العقار بالتعاون بين معاهد الصحة الأمريكية ومختبر غيلياد الأمريكي.

لكن دراسة أخرى أُجريت في الصين ونُشرت الأربعاء أفادت بأن العقار لم يُعطِ فوائد مهمة في علاج مرضى كورونا، واعتبر الدكتور فاوتشي أنها "ليست دراسة ملائمة".

الصحة العالمية تقيّم مسار الوباء

في سياق متصل أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء، أنّ خبراء لجنة الطوارئ سيجتمعون الخميس لتقييم مسار وباء الكورونا، بعد ثلاثة أشهر من إعلان حال الطوارئ الصحية عالمياً.

ومع تزايد الانتقادات للسلطات الصحية العالمية، عرض غيبريسوس كامل الإجراءات المتخذة منذ يناير/كانون الثاني، وأعلن أنّه "سيدعو غداً مجدداً لجنة الطوارئ لتقييم تطوّر الوباء".

وفي 30 يناير/كانون الثاني أعلنت المنظمة أن الوضع يستوجب "حالة طوارئ صحية على الصعيد الدولي"، ويعني ذلك أن لجنة الطوارئ ينبغي أن تجتمع مرة واحدة على الأقلّ كل ثلاثة أشهر.

وهي المرة الأولى يدعو فيها المدير العام للمنظمة اللجنة مجدداً إلى الاجتماع منذ 30 يناير/كانون الثاني، حين سجلت 82 إصابة فقط بفيروس كورونا خارج الصين دون إحصاء الوفيات.

بالتزامن تستعد دول أوروبية، على رأسها إسبانيا، لتخفيف تدريجي لإجراءات العزل العامّ اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وسجلت إسبانيا 325 وفاة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية ارتفاعا من 301 وفاة في اليوم السابق، لكن مسؤولي الصحة قالوا إن أوضاع التفشي تتطور بشكل مُواتٍ مع استعداد البلاد لتخفيف إجراءات العزل.

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز أعلن مساء الثلاثاء، خطة من أربع مراحل لرفع إجراءات العزل العامّ التي تعد من الأكثر صرامة في أوروبا، وصولاً إلى عودة الحياة الطبيعية بحلول نهاية يونيو/حزيران.

انخفاض هائل في حركة الطيران العالمية

مع تضرر عديد من شركات الطيران من قوانين الإغلاق والعزل التي اعتمدتها حكومات أغلب دول العالم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أعلنت المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) الأربعاء، أنّ حركة النقل الجوي العالمية تعرضت لانخفاض هائل بأكثر من النصف في مارس/آذار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب القيود على السفر وعمليات الإغلاق المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إنّ الانخفاض بنسبة 52,9 بالمئة عند قياسه بإجمالي الإيرادات على أساس عدد الكيلومترات لكل راكب "كان أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، بما يعكس تأثير الإجراءات الحكومية لإبطاء انتشار فيروس كورونا".

وتضررت شركات الطيران الأعضاء في المنظمة، ويبلغ عددها 290 شركة. وتمثل 82 بالمئة من الحركة الجوية العالمية.

وأعلنت شركة الطيران الأمريكية العملاقة بوينغ وشركة الخطوط الجوية البريطانية إلغاء آلاف من الوظائف بعد انخفاض حركة الطيران إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2006.

نصف

عمال

العالم

مهددون

بسبب

الفيروس

حذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار التراجع في ساعات العمل حول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطر تدمير مصادر عيشهم.

وقالت المنظمة في بيان الأربعاء، إن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، ألحقت أضراراً بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل).

ويبلغ إجمالي قوة العمل غير المنظم حول العالم مليارَي فرد، من أصل إجمالي قوة العمل البالغة 3.3 مليار شخص، "وهذا بسبب إجراءات الإغلاق أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً".

وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى عصر الأربعاء أكثر من 3 ملايين و162 ألف شخص في العالم، توُفي منهم نحو 219 ألفاً، وتعافى أكثر من 975 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.