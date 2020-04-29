قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، إن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة بالنسبة إلى جائحة كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قوجه عقب اجتماع المجلس العلمي حول كورونا في العاصمة أنقرة.

وأوضح الوزير أن نسبة وفيات كورونا في وحدات العناية المركزة تراجعت من 58% إلى 10%.

وأفاد بأن نسبة وفيات المرضى الخاضعين للتنفس الاصطناعي انخفضت من 74% إلى 14%.

وذكر أن عدد الإصابات بين أفراد الكوادر الطبية بلغ 7 آلاف و428، أي ما نسبته 6.5% من عموم المصابين بالفيروس.

وأوضح قوجه أن عدد المتعافين من فيروس كورونا تخطى ثلث إجمالي المصابين، وقال إن أعداد المتعافين تجاوزت 44 ألفاً، متخطية بذلك ثلث إجمالي المصابين.

وأضاف: "يتواصل انخفاض أعداد المرضى الذين تتطلب حالتهم العناية المركزة، فلنصبر على التزام التدابير".

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 5231 مصاباً من كورونا لترتفع حصيلة المتعافين إلى 44 ألفاً و22.

وأعلنت الوزارة تسجيل 2936 إصابة جديدة بالفيروس، و89 وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة أن تركيا سجلت الأربعاء رقماً قياسياً في فحوصات كورونا بـ43 ألفاً و498.

وحتى مساء الأربعاء سجلت تركيا 117 ألفاً و589 إصابة بالفيروس، توُفّي منهم 3 آلاف و81، وتماثل للشفاء أكثر من 44 ألف مصاب، بعد أن سجلت تركيا الأربعاء رقماً قياسياً في عدد الفحوص بواقع 43 ألفاً و498 في يوم واحد.