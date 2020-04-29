قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه للسوري عدنان حمدان العساني، في وفاة ابنه علي، الذي أصيب بالخطأ بعيار ناري عقب عدم امتثاله لطلب الشرطة الوقوف عند نقطة تفتيش بولاية أضنة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع عدنان حمدان العساني، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن حزنه الشديد إزاء الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الشاب السوري، مؤكداً متابعته التحقيقات الجارية في هذا الشأن.

وتابع قائلاً: "علي ابننا أيضاً، ولا يساورنكم الشك أبداً بخصوص صون حقوقه ومحاسبة الفاعل".

بدوره قال العساني إن الشعبين التركي والسوري تربطهما علاقات أخوّة متينة، معرباً عن اعتزازه بالحكومة التركية ورئيسها.

وأعرب العساني عن شكره جميع المسؤولين الأتراك الذين اتصلوا به وقدموا له التعازي في وفاة إبنه.

والثلاثاء أعلنت السلطات التركية توقيف شرطي عن العمل، بعد تسببه بالخطأ بوفاة شاب سوري هرب من نقطة تفتيش.

وذكرت ولاية أضنة في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة"سيهان، أقاموا نقطة تفتيش في حي سوجو زاده.

وأشار البيان إلى أن شاباً سورياً أصيب بالخطأ، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الشرطة التوقف، وتوفي لاحقاً في المستشفى.

وفي ما يخص التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة عفرين السورية، أعلن أردوغان إلقاء القبض على الإرهابي الذي أعد للهجوم الدموي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان الثلاثاء مقتل 40 مدنياً بينهم 11 طفلاً وجرح 47 آخرين جرّاء التفجير.

ويستهدف إرهابيو PKK/YPG بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقاً من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي يسيطر عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينصّ على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.