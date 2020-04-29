أعلنت الكويت الأربعاء، حالة وفاة بفيروس كورونا، وتسجيلها مع قطر والبحرين ولبنان وموريتانيا نحو 1006 إصابات، وفقاً لإحصاءات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان، بأنها سجلت وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24، وإصابة 300 حالة لترتفع الحالات المسجلة إلى 3740.

ولفتت إلى تماثل 213 حالة للشفاء لترتفع أعداد المتعافين إلى 1389، فيما لا يزال 2327 حالة تتلقى الرعاية، 66 منها في العناية المركزة.

وفي قطر سجلت وزارة الصحة 643 إصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 11 ألفاً و311.

وذكرت الوزارة في بيان أن من بين الحصيلة الإجمالية 10 وفيات، وألفاً و243 متعاف بعد تسجيل 109 حالات شفاء جديدة.

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الصحة البحرينية في بيان، بتسجيل 58 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و869.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات وألف و370 متعافياً بعد شفاء 60 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا رفعت عدد المصابين إلى 721.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إنها أجرت 1567 فحصاً مخبرياً أتت نتيجة 4 منهم إيجابية.

ولفتت إلى أنه لا وفيات جديدة، إذ استقر العدد عند 24، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 150 شخصاً.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا، و1325 إصابة جديدة بالوباء، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 21 ألفاً و 402، بينها 157 وفاة، وألفان و953 متعافياً بعد شفاء 169 حالة جديدة

فيما أعلنت الحكومة اليمنية في تغريدة للجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا (حكومية)، عبر حسابها على تويتر، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

كان اليمن رصد في 10 أبريل/نيسان الجاري، حالة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت (شرق)، وأُعلِنَ شفاؤها الاثنين.

‎ وفي فلسطين أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، توزعت في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأشارت كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 407، بينها 260 من القدس. وذكرت أن الإصابات بين الكوادر الطبية يُقدَّر بـ9 حالات.

وفي موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثامن إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمدير العامّ للصحة سيدي ولد الزحاف، قال إن "الحالة الجديدة تتعلق بسيدة أجنبية تبلغ من العمر 68 عاماً".

وكانت موريتانيا أعلنت خلوّها من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر مصابة، وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد 8 بينها حالة وفاة واحدة.

وإجمالاً أصاب الفيروس حتى ظهر الأربعاء أكثر من 3 ملايين و151 ألف شخص في العالم، توُفّي منهم نحو 218 ألفاً، وتعافى أكثر من 964 ألفاً، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.