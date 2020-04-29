حذرت منظمة العمل الدولية، من أن استمرار التراجع في ساعات العمل حول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطر تدمير مصادر عيشهم.

وقالت المنظمة في بيان الأربعاء، إن الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا، ألحقت أضراراً بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل).

ويبلغ إجمالي قوة العمل غير المنظم حول العالم مليارَي فرد، من أصل إجمالي قوة العمل البالغة 3.3 مليار شخص، "وهذا بسبب إجراءات الإغلاق أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً".

وتشير التقديرات إلى أن أمريكا الشمالية والجنوبية ستخسران معاً 12.4 بالمئة من الوظائف، فيما ستخسر أوروبا وآسيا الوسطى 11.8 بالمئة من وظائفهما، "والتقديرات الخاصة ببقية المناطق الكبرى تتجاوز 9.5 بالمئة" حسب المنظمة.

وشهد الشهر الأول من الأزمة (مارس/آذار)، انخفاضاً بنسبة 60 بالمئة في دخل العاملين بالقطاع غير المنظم، "بلغت النسبة 81 بالمئة في إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و21.6 بالمئة في آسيا والمحيط الهادئ، و70 بالمئة في أوروبا وآسيا الوسطى".

وزاد التقرير: "يواجه أكثر من 436 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم، مخاطر شديدة بحدوث انقطاعات خطيرة، وتعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً".

ومن بين إجمالي المنشآت المهددة بالمخاطر، 232 منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليوناً في التصنيع، و51 مليوناً في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليوناً في العقارات والأنشطة الأخرى.

انكماشالاقتصادالأمريكي وازدياد طلباتالحصول على إعانةالبطالة

انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام بأسرع وتيرة له منذ الكساد الكبير، وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات صارمة لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد في إغلاق شبه تام للبلاد، مما وقف أطول موجة نموّ متواصل في تاريخ البلاد.

جاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بفعل تهاوٍ في النشاط الاقتصادي في الأسبوعين الأخيرين من مارس/آذار، إذ شهدا تقديم ملايين الأمريكيين طلبات للحصول على إعانة البطالة. وعززت قراءة وزارة التجارة للناتج الأربعاء الإجمالي في الربع الأول تنبؤات المحللين بأن الاقتصاد غارق بالفعل في ركود عميق.

وهبط الناتج المحلي الإجمالي 4.8 بالمئة على أساس سنوي في ربع السنة الماضي، متأثرا بتراجع حاد في إنفاق المستهلكين وخفض مخزونات الشركات. وهذه أسرع وتيرة انكماش للناتج الإجمالي منذ الربع الرابع من 2008. ومن العوامل الرئيسية الأخرى للانكماش نزول استثمارات الشركات بشكل متزايد.

وهبط إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 7.6 بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الربع الرابع من 1980، إذ هوى الطلب على السلع والخدمات على حد سواء. وكان إنفاق المستهلكين نما 1.8 بالمئة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.

وحتى الأربعاء، أصاب فيروس كورونا أكثر من 3 ملايين و162 ألف شخص في العالم، توفي منهم نحو 219 ألفاً، وتعافى أكثر من 975 ألفاً، وفق موقع"worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.