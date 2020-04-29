استنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية، مضمون مسلسلين خليجيين يُعرضان منذ بداية شهر رمضان، "لاحتوائهما على إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل".

المسلسلان هما "مخرج 7" و "أم هارون"، وتبثهما قناة MBC السعودية، التي تتخذ من دبي الإماراتية مقراً لها.

وتَطرَّق "مخرج 7" من بطولة ناصر القصبي ونادر الشمراني، في إحدى حلقاته، إلى موضوع العلاقات مع إسرائيل، وجاءت فيه مشاهد تؤيد إقامة علاقات اقتصادية وثقافية معها، وتسيء إلى الشعب الفلسطيني وتصفه بـ"العدو".

أما مسلسل "أم هارون" فتدور قصته حول سيدة يهودية تعاني مصاعب ومشكلات كثيرة وعاشت في دولة خليجية بداية القرن الماضي، ورأى فيه منتقدون محاولة لتزييف الحقائق التاريخية المتعلقة بظروف إقامة دولة إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال "لا تعبر عن الشعوب العربية، بل عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها"، حسب وكالة الأناضول.

محاولات تطبيع فاشلة

يقول حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الأعمال الدرامية يجب أن تكون "معبرة عن الشعوب وأفكارها".

ويضيف: "بعض الأعمال العربية التي أُنتجت هذا العام، لا يحترم ذلك الأمر، ويتجه إلى نشر أفكار تطبيعية غريبة تدعو إلى التعايش مع الاحتلال، وتتجرأ على القضية الفلسطينية".

ويعتبر أن رد فعل الجمهور العربي على محتوى المسلسلين، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، يؤكّد رفضه أي سلوك "تطبيعي"، وعزل أي جهة تسعى لجعل العلاقة مع الاحتلال طبيعية.

ويشدّد قاسم على أن "الضمير العربي لا يمكن أن تخدعه بعض أفكار واتجاهات المطبعين"، ويلفت إلى أن فلسطين هي "قضية الأمة المركزية، ولا يجوز التهجم عليها بهذا الشكل".

ويؤكد أن "إسرائيل ستبقى العدو الأول للأمة العربية، لأنها تمثل طعنة في خاصرتها، وتشكل خطراً على كل مكوناتها".

بدوره أدان الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" مصعب البريم، ما سماه "السلوك التطبيعي العربي"، مضيفاً أنه "مرفوض مهما كان حجمه صغيراً، فكيف لو كان الكلام عن أعمال درامية ضخمة أُنتجت بملايين الدولارات؟".

ويعتبر البريم أن خروج أعمال بهذا الحجم تدعو إلى التطبيع والتعايش مع إسرائيل، يشير إلى "العقلية الحاكمة لتلك المؤسسات والدول، التي تقف وراء تلك الإنتاجات، إذ يظهر أنها تجردت من كل مبادئها الأخلاقية".

وأضاف: "نعرب عن استهجاننا التامّ تجاه تلك الحلقات الدرامية التي بُثّت حتى هذا الوقت، ودعت إلى السلام الاقتصادي والشعبي مع إسرائيل، وندعو إلى سحب الحلقات المتبقية والاعتذار إلى الشعب الفلسطيني".

ويؤكد البريم أن تلك المسلسلات "ضربة تاريخية في خاصرة الشعوب العربية والإسلامية، ووصمة عار على جبين من قام بالإشراف عليها وتنفيذها، وستبقى تلاحقهم في كل مراحل الحياة".

اختراق للوعي العربي

أما رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، فيقول إن الدراما تُعتبر من أكثر الوسائل تأثيراً في الشعوب، واستخدامها بهذا الشكل يدلّ على رغبة بعض الجهات في تغيير الانطباعات لدى الشعوب العربية، تجاه القضية المحورية.

ويضيف: "الدعوة إلى إقامة علاقة عادية مع الاحتلال الإسرائيلي هي سقوط قيمي وأخلاقي، لا سيما أنه خرج من بعض الدول والجهات التي يجب أن تكون بالأساس من أول المدافعين عن الحقوق الفلسطينية والمناصرة لها".

ويرى معروف أن استمرار النهج التطبيعي من بعض الجهات العربية مع إسرائيل "يشير إلى أن حالة الانهيار في منظومات القيم، انعكست على المستويات الحياتية الثقافية والفنية المختلفة".

بدوره يشير المحلل السياسي شرحبيل الغريب، إلى أن "مؤشر التطبيع في السنوات الأخيرة، بدأ بالتصاعد من بعض الأنظمة العربية، من خلال طرح شعار يقول إن إسرائيل "دولة يمكن التعايش معها واعتبارها شريكاً".

ويوضح أن بث بعض المسلسلات الفنية الهادفة للتجني على القضية الفلسطينية، يُعتبر من "أخطر أشكال التطبيع التي يجب محاربتها بكل الوسائل، لأجل الإبقاء على الصورة الذهنية الصحيحة داخل العقول العربية".

ويضيف الغريب: "إسرائيل لا يمكن التعايش معها أبداً، لا عربياً ولا دولياً، لأن تصرفاتها تخرق الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والمطلوب منا العمل على زيادة وعي الشعوب تجاه طبيعة المحتل لمواجهة التطبيع".

انحدار أخلاقي وقيمي

من جهته يقول منسق "الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي" حسام أبو ستّة، إن مضمون المسلسلين يحمل "كثيراً من المغالطات التاريخية والتجني على الحقوق الفلسطينية، وإشادة بإسرائيل، واعتبارها شريكاً في الحياة والسلام".

ويلفت إلى أن بثّ مثل هذه المسلسلات "يعد تجاهلاً متعمداً لعذابات ملايين الفلسطينيين الذين هُجروا قسراً من وطنهم نحو الشتات، وعذّبتهم وقتلتهم واعتقلتهم إسرائيل، التي ما زالت تمارس كل أشكال القمع والتعذيب بحق الشعب الفلسطيني".

ويُدين أبو ستة "الدعوات إلى التطبيع مع إسرائيل"، ويدعو الشعوب العربية كافة إلى "مقاطعة ذلك الإنتاج الفني التطبيعي، والضغط على حكوماتهم من أجل إجبار إدارة قناة MBC على وقف بث الحلقات المتبقية، وحذفها من أي مواقع إلكترونية أخرى".

ويناشد أبو ستة كل المثقفين والوطنيين والفنانين في دول الخليج المختلفة، تدشين "أكبر حملة ضغط ضد مجموعة قنوات MBC، لدفعها إلى التوقف عن بثّ خطاب الكراهية ضد الشعب الفلسطيني المحتل".