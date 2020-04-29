سياسة
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لبنان.. دياب يعلن عن خطة اقتصادية والبنك المركزي يرفض اتهامات الحكومة
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، أن "الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة سيدرسها مجلس الوزراء الأسبوع الجاري". من جانبه رفض حاكم مصرف لبنان اتهامات حكومية بالتسبب في حدوث أزمة مالية ونقدية في البلاد.
لبنان.. دياب يعلن عن خطة اقتصادية والبنك المركزي يرفض اتهامات الحكومة
المحتجون استأنفوا تحركاتهم في شوارع عدد من المدن اللبنانية بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد / AFP
29 أبريل 2020

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن "الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة سيدرسها مجلس الوزراء الأسبوع الجاري"، في ظل تدهور في سعر الليرة. من جانبه رفض حاكم مصرف لبنان اتهامات حكومية بالتسبب في حدوث أزمة مالية ونقدية في البلاد، مؤكداً أن البنك المركزي يقدم بشفافية إفصاحاته وبياناته.

وقال دياب في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إن الخطة الاقتصادية ستطلع عليها جمعية المصارف، بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء.

وتصاعدت حدة سوء الأوضاع النقدية والمالية في البلاد مؤخراً، مع تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 4 آلاف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بـ 1507 ليرات لدى البنك المركزي.

وأورد البيان على لسان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، أن الجمعية ستقدم للحكومة خطتها للحلول الاقتصادية والمالية، خلال 15 يوماً كحد أقصى من تاريخ تسلم الخطة.

وشجب صفير "التعديات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة لا سيما مقرات وفروع المصارف. هذه التصرفات غير مقبولة وغير مبررة بكل المقاييس".

رفض للاتهامات الحكومية

في سياق متصل، رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأربعاء، اتهامات حكومية بالتسبب في حدوث أزمة مالية ونقدية في البلاد، مؤكداً أن البنك المركزي يقدم بشفافية إفصاحاته وبياناته.

يأتي ذلك، بعد أيام من تصريحات لرئيس الحكومة حسان دياب، قال فيها إن هناك من يصر على تعميق أزمة البلاد المالية، ملمحاً إلى مسؤولية حاكم المصرف المركزي، عن تدهور الليرة أمام الدولار.

وقال سلامة في خطاب متلفز، إن المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وبياناته المحدثة، "والجريدة الرسمية تنشر نتائج حساباتنا ويمكن العودة إليها منذ 2006".

واعتبر أن تراجع سعر الصرف تأثر بالعرض والطلب، "لكننا لم نجلس متفرجين، وحاولنا ضبط السعر لدى الصرافين، وخلقنا وحدة نقدية لدى مصرف لبنان".

والأحد، قال مصرف لبنان، إنه حدد سقف صرف الدولار عند 3200 ليرة، لدى محال الصرافة المنتشرة، فيما أبقاه لدى البنوك عند 1507، لكن السعر في السوق الموازية تجاوز 4 آلاف ليرة.

وتابع سلامة: "البنك المركزي موّل الدولة ولكنه ليس من أنفق الأموال، ووزعنا أرباحاً على الدولة، وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد".

ورداً على تصريحات دياب بشأن تخارج 5.7 مليار دولار من القطاع المصرفي، قال سلامة: "الرقم هو 5.9 مليارات دولار٫ الجزء الأكبر لتغطية قروض و2.2 مليار دولار سحبت من المصارف، جزء منها بالعملة المحلية بقيمة 577 مليون دولار".

والثلاثاء، أضرم محتجون غاضبون النيران في عدد من فروع المصارف بطرابلس، فيما عملت عناصر الجيش على تفريق المتظاهرين الذين توزعوا داخل أحياء عدة وسط المدينة.

والاثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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