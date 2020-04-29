اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الإمارات بالتسبب في مقتل 8 مدنيين وإصابة 27 آخرين، في هجومٍ شنّته الأخيرة باستخدام طائرات مسيرة على مصنع في ليبيا، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء، إن "الهجوم غير المشروع على ما يبدو الذي شنّته الإمارات العربية المتحدة بطائرة بدون طيار (طائرة مُسيّرة) على مصنع السنبلة للبسكويت في وادي الربيع، ليبيا، جنوب طرابلس، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 27 بجروح".

وأشار التقرير إلى أن " الإمارات لم تتخذ إجراءات تُذكر لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين في هجومها وينبغي لها إجراء تحقيق شفاف في هذا الحادث، ونشر النتائج علناً، وتعويض الضحايا أو أسرهم".

وقال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة إن الإمارات التي تدعم مليشيات خليفة حفتر في هجومها على طرابلس منذ أبريل/نيسان 2019، شنّت هجومها على المصنع المذكور "دون دليل على وجود أهداف عسكرية فيه" على الرغم من أن العمال هناك كلهم من المدنيين.

وأوضح التقرير أن المنظمة في تحقيقاتها "عثرت في موقع الغارة على بقايا أربعة صواريخ على الأقل من طراز (Blue Arrow-7) الموجهة بالليزر والتي أطلقتها طائرة مُسيّرة من طراز (Wing Loong-II)"، لافتاً إلى أن الإمارات وحدها هي "التي تستخدم هذا الطراز من الطائرات المُسيّرة والصواريخ في ليبيا".

وحسب تقرير فريق الخبراء بالمنظمة، يشغّل موظفون إماراتيون هذه الطائرات دعماً لمليشيات حفتر، وأكدت تحقيقات الفريق أن هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى ليبيا عبر المصنّع أو بلد التصنيع مباشرة، مشيرة إلى أن "الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا عبر نقل منظومة المركبات المقاتلة المسيرة من دون طيار من طراز وينغ لونغ 2 ومنظومة بلو آرو-7 بعد استلامهما إلى ليبيا".

والاثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.

وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أسفر عن تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى تمديد فترة عمل مجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.