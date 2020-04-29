سياسة
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أنقرة تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على حفتر
أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً دعت فيه المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب خليفة حفتر نفسه حاكماً لليبيا. وأكدت أنه يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية، مشيرة إلى أن هجمات حفتر المتواصلة على طرابلس فاقمت سوء الأوضاع الإنسانية في البلاد.
أنقرة تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على حفتر
وزارة الخارجية التركية تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك رداً على تنصيب حفتر نفسه حاكماً لليبيا / AA
29 أبريل 2020

دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب خليفة حفتر نفسه حاكماً لليبيا، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إقامة "ديكتاتورية عسكرية".

وأضافت الخارجية في بيان الأربعاء، أن حفتر بإعلان نفسه حاكماً، يؤكد رفضه الحوار السياسي والجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويُظهِر مجدداً هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا.

و أشارت إلى أن الهجمات التي يواصلها منذ أكثر من عام دون تمييز، فاقمت سوء الأوضاع الإنسانية في البلاد، وأن استمرار حصاره المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء كورونا.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن حفتر لم يتردد أيضاً في استخدام المياه كوسيلة ضغط في ليبيا.

وتابع البيان: "ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري للرد على حفتر الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا".

من ناحية أخرى، نبّه البيان إلى ضرورة ألا تنسى الدول الداعمة لحفتر التي تدعي أنها رسل للديمقراطية، بأنها ستكون شريكة له في أفعاله في نظر الشعب الليبي.

وأكّد البيان استمرار تركيا في "الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق"، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية التي تشكّلت وفق الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة.

والاثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.

وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أسفر عن تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى تمديد فترة عمل مجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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