عاودت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الارتفاع مساء الثلاثاء، إذ سجّلت أكثر من 2200 وفاة خلال 24 ساعة، مقابل حوالى 1300 وفاة في اليوم السابق، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة، الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي، أن الوباء حصد خلال 24 ساعة أرواح 2207 مصابين لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلد الأكثر تضرراً من كورونا إلى 58 ألفاً و351 شخصاً.

وبذلك يكون عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة خلال شهرين أكبر من عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتِلوا في حرب فيتنام على مدى عقدين، إذ قُتِل في الحرب 58 ألفاً و220 عسكرياً أمريكياً، حسب الحصيلة الرسمية لدائرة الأرشيف الوطني.

والثلاثاء أيضاً تخطّت الولايات المتحدة عتبة المليون إصابة بكورونا، أي نحو ثلث الحصيلة المسجّلة عالمياً، وفق تعداد الجامعة نفسها.

مطالبات بترحيل الأجانب

أعلن عضو الكونغرس الجمهوري مات غايتس أنه تقدّم بمقترح لقانون يُعرف بـ"قانون الوباء"، يقضي بترحيل الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، عند الإعلان عن حالة طوارئ وطنية بسبب انتشار أمراض معدية.

ترمب: سنتخطى حاجز الـ5 ملايين تحليل يومياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، إن بلاده هي الأفضل في العالم فيما يخص إجراء تحليلات كورونا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أجرت تحليلات أكثر مما قامت بها دول العالم مجتمعة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترمب في مؤتمر عقده بالبيت الأبيض أجاب خلاله على أسئلة الصحفيين.

ورداً على سؤال حول إمكانية تخطي تحليلات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الخمسة ملايين تحليل يومياً، وهو الرقم الذي وضعه بعض الأطباء والخبراء كأحد الاعتبارات من أجل تخطي واشنطن الأزمة وإعادة فتح البلاد، قال ترمب: "سنصل إلى هذا العدد قريباً جداً٫ وربما نتخطاه".

وأضاف أنه متأكد من أن الاقتصاد في البلاد سيعود أفضل مما كان بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وتابع في السياق نفسه: "لقد بنينا الاقتصاد الأفضل في العالم على مدار الأعوام الماضية، ومهما حدث لنا فنحن قادرون على إعادة بناء الاقتصاد مرة أخرى".

وما زالت ولاية نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، تليها نيو جيرسي، وماساتشوستس.

وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى فجر الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و138 ألفاً، توفي منهم نحو 218 ألفاً، وتعافى أكثر من 955 ألفاً، وفق موقع worldometers المختص برصد ضحايا الفيروس.