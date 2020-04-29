وصلت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية، محملة بمساعدات طبية تركية، بوقت متأخر الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهبطت الطائرة في قاعدة "أندروز" الجوية القريبة من العاصمة واشنطن، في تمام الساعة الـ17.30 بالتوقيت المحلي (21.30 بتوقيت غرينتش).

وكان في استقبال الطائرة التي غادرت تركيا بوقت سابق الثلاثاء، كل من السفير التركي لدى واشنطن، سردار قليج، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب توماس ريكر.

وفي تصريحات أدلى بها بالقاعدة الأمريكية، قال السفير التركي إن الولايات المتحدة حليف لبلاده منذ فترة طويلة، مضيفاً "ونأمل أن تكون هذه المساعدات سبباً في تخفيف العبء عن كاهل العاملين بالقطاع الصحي".

وأشار السفير قليج إلى أن بلاده تعتبر الثالثة على مستوى العالم من حيث المساعدات المقدمة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفاً "التعاون الوثيق بين أنقرة وواشنطن، والدعم المتبادل دليل على أهمية التضامن بين هذين الحليفين في الأوقات الصعبة".

مساعدات تركيا السخية

بدوره قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، توماس ريكر، إن "استقبال المساعدات السخية للغاية التي تقدمها تركيا شرف لي"، مشدداً على أهمية الروابط والأواصر التي تجمع بين البلدين على مر التاريخ.

وأوضح أن التعاون الوثيق بين الحلفاء والأصدقاء في مواجهة فيروس كورونا، أهم بكثير منه في أي وقت آخر، مشيراً إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات للدول الأخرى، إلا أنه لن يكون بمقدورها منفردة مواجهة أزمة كورونا .

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن شكره للحكومة التركية على المساعدات الطبية التي أرسلتها.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، عقب وصول الطائرة، شكر بومبيو تركيا قائلاً "نحن ممتنون لصداقتكم للشعب الأمريكي، ومشاركتكم ودعمكم له". وأشار إلى أن الشعب الأمريكي ممتن للغاية لنظيره التركي على هذه المساعدات.

وتضم الشحنة 500 ألف قناع، و400 ألف مريلة واقية، وألفي لتر من المطهرات، و500 واقٍ للوجه، و400 كمامة من طراز "N95"، و1500 نظارة واقية.

حملة دعم حول العالم

وتأتي شحنة المساعدات بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم جراء فيروس كورونا المستجد.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة مولانا جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنكليزية: "هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة".

يشار إلى أن تركيا قدمت مساعدات طبية إلى 55 بلداً لدعمها في مكافحة جائحة كورونا.

كما أوصلت طائرات شحن القوات المسلحة التركية، مساعدات طبية في وقت سابق وبعد انتشار فيروس كورونا، لكل من إيطاليا وإسبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وبريطانيا والصومال.

وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز"، الأ مريكية، الثلاثاء، فإن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، وصل إلى مليون و3 آلاف و328، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 57 ألفاً و533.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و128 ألفاً، توفي منهم أكثر من 217 ألفاً، وتعافى أكثر من 950 ألفاً، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.