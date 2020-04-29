سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 أبريل/نيسان 2020
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خلاصات من TRT عربي: 29 أبريل/نيسان 2020
أردوغان: التغيير الذي يطرأ على العالم يتيح أمام بلدنا فرصاً جديدة وكبيرة / AA
29 أبريل 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن عجلة الاقتصاد ستعود لدورتها قريباً في تركيا، وتفجير إرهابي في عفرين السورية يودي بحياة 40 مدنياً.

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أردوغان: عجلة الاقتصاد ستعود لدورتها قريباً

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ عجلة الاقتصاد في البلاد ستعود مجدداً لسرعتها الكاملة مع رفع تدابير كورونا تدريجياً وفق المخطط له، ودعا الشعب التركي إلى الصبر لمدة أخرى في إطار مكافحة كورونا. [TRT عربي]

وتوجه أردوغان في اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، بالشكر إلى مواطنيه قائلاً : "أشكر جميع مواطنينا الذين دعمونا عبر التزام التدابير الوقائية في هذه الفترة العصيبة". [الأناضول]

وقال: "التغيير الذي يطرأ على العالم يتيح أمام بلدنا فرصاً جديدة وكبيرة"، وأكّد أنّ إنفاق كل قرش من أجل رفاه واستقرار وأمن ومستقبل الشعب والدولة يعني أنه أُنفق في مكانه الصحيح. [TRT عربي]

    40 قتيلاً مدنياً في تفجير إرهابي بعفرين السورية

    أفادت وزارة الدفاع التركية بارتفاع عدد قتلى تفجير إرهابيي تنظيم PKK/YPG صهريج محروقات في عفرين السورية الثلاثاء، إلى 40 مدنياً، وبلوغ عدد المصابين إلى47. [TRT عربي]

    وأفادت مصادر في قوى الأمن بالمدينة لمراسل الأناضول، بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع راجو المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري. [TRT عربي]

    ويستهدف إرهابيو PKK/YPG بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقاً من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي يسيطر عليها التنظيم. [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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