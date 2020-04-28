دعا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الثلاثاء، المجتمع الدولي للتصدي بقوة لخطط إسرائيل حول ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، تطرق خلاله إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأضاف جليك، أن "أول قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو ضم الضفة الغربية، وهذا للأسف غير أخلاقي ويعد جريمة".

وأردف: "هذه مقاربة تعرقل التوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين، وتهدف لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وأكد أنه "من الضروري على المجتمع الدولي إدانة خطط التوسع الإسرائيلية بشدة، عبر تدابير جدية وليس بالكلام".

وأضاف: "هذه المقاربة عنصرية والهدف منها حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المتبقية".

وقبل أسبوع، وقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق - أبيض"، بيني غانتس، اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولاً لمدة 18 شهراً.

ويقضي الاتفاق أيضاً بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.