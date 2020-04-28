قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الثلاثاء، إن خليفة حفتر سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا، مؤكداً استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، تطرق خلاله إلى آخر التطورات في ليبيا.

وأضاف جليك أن "حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه دون الاستناد على أي أساس قانوني".

وأفاد بأن "حفتر سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا".

وأردف: "تركيا ستواصل دعم الحكومة الليبية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

واستطرد: "نقيّم بشكل شامل كافة التطورات في ليبيا".

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكماً للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً.

وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.