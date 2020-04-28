تجاوزت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الثلاثاء، المصابين بمقدار الضعف.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر تويتر، أحدث الأرقام المسجلة بشأن كورونا.

وقال الوزير: "5 آلاف و18 مصاباً تماثلوا للشفاء من كورونا لتبلغ حصيلة المتعافين 38 ألفاً و809.

فيما جرى تسجيل 2392 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 114 ألفاً و653

أما على صعيد الوفيات، تم تسجيل 92 وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 2992.

وأضاف وزير الصحة قوجة: "سنتجاوز قريباً مليون فحص لكورونا، فدعونا لا نخاطر بهذا النجاح".

وأردف: "استمرار تراجع أعداد المصابين في العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس، والإصابات الجديدة في المستوى المتوقع".