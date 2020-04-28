حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، الثلاثاء، من احتمال إصابة مليار شخص بفيروس كورونا في البلدان المتأثرة من الأزمات "ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس"، وأوضحت في بيان، أن "الأمر قد يؤدي إلى ما يصل إلى 3.2 مليون حالة وفاة".

وبهذا الخصوص، قال ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، إن "هذه الأرقام يجب أن تكون بمثابة إنذار للاستيقاظ"، وتابع قائلاً إن "هناك حاجة إلى مساعدات مالية وإنسانية يجب أن تقدم للعمل على إبطاء انتشار الفيروس".

وأوضح أن "الوزن الكامل المدمر وغير المتناسب لهذا الفيروس لم يتم الشعور به بعد في أكثر دول العالم هشاشة وتمزيقاً بالحروب"، وأكد أن "البلدان الهشة، مثل أفغانستان وسوريا، تحتاج إلى تمويل عاجل لتجنب انتشار الوباء بشدة".

وجمعت اللجنة التقديرات المذكورة بناءً على النماذج والبيانات التي أنتجتها الكلية الملكية في لندن، ومنظمة الصحة العالمية، بحسب المصدر نفسه.

ورصد تقرير الكلية الملكية في لندن، الذي أشارت إليه اللجنة، معدلات الوفيات في ظل سياسات قمع مختلفة، وأخذ التقرير بعين الاعتبار متغيرات مثل اقتصاد البلاد، والتركيبة السكانية، وقدرة الرعاية الصحيّة المُقدّرة.

وتتضمن البلدان المتضررة من الأزمات التي أشارت إليها اللجنة، أفغانستان، بوروندي، بنغلاديش، بوركينا فاسو، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، تشاد، وكولومبيا.

وكذلك، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السلفادور، إثيوبيا، اليونان، العراق، الأردن، كينيا، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مالي، ميانمار، النيجر، نيجيريا، باكستان، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، أوغندا، فنزويلا، واليمن.

من جهة أخرى، تتجه عدة دول شهدت تحسناً طفيفاً في مكافحة وباء كورونا المستجد نحو رفع الحظر تدريجياً في الفترة المقبلة مع الإبقاء على سياسات التباعد الاجتماعي والوقاية الشخصية.

جاء ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد مصابي كورونا حول العالم 3 ملايين و86 ألفاً، توفي منهم أكثر من 212 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 934 ألفاً، وفق موقع Worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.

اليونان

اعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء أن البلاد ستباشر في الرابع من أيار/مايو رفعاً تدريجياً لتدابير الإغلاق، بدءاً بالمتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

وقال ميتسوتاكيس في كلمة متلفزة "كما تمكنا من احتواء الموجة الأولى من الفيروس، نحن الآن مستعدون للانتقال إلى المرحلة الثانية عبر تقليص تدريجي لإجراءات الإغلاق".

وأضاف أنه اعتباراً من يوم الإثنين 4 مايو/أيار "ستلغى القيود المفروضة على تنقلات المواطنين"، وسيعاد فتح بعض المتاجر والإدارات. لكن ميتسوتاكيس حذّر بأن "الأزمة مستمرة ولم تنته بعد".

وقال "بات بالإمكان الخروج من منازلنا لكن يجب التحلي بالمسؤولية"، مذكّرا بأن "صحة اليونانيين أولوية بالنسبة إليه".

وفرضت اليونان الإغلاق التام في 23 مارس/آذار لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن تدابير العزل أدت إلى شلل اقتصادي في البلاد التي سجّلت إلى الآن 136 وفاة بكورونا، في حين يقبع 43 من المصابين بالفيروس البالغ عددهم الإجمالي الرسمي 2534 شخصاً في وحدات العناية المركزة.

إسبانيا

أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحكومة الإسبانية حددت الثلاثاء خارطة طريق للرفع "التدريجي" لتدابير الإغلاق في البلاد، تتضمن أربع "مراحل" حتى "نهاية يونيو/حزيران".

وقال سانشيز "في أفضل الأحوال، فإن مرحلة رفع الإغلاق نحو تطبيع جديد ستستمر على الأقل ستة أسابيع" و"نريد أن يكون الحد الأقصى ثمانية أسابيع على كل الأراضي الإسبانية"، من دون أن يدلي بمواعيد محددة للمراحل المختلفة التي يرتبط تنفيذها بمدى تطور وباء كورونا.

فرنسا

عرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء إجراءات صارمة لإنهاء العزلة الاجتماعية في فرنسا اعتباراً من 11 مايو/أيار من ضمنها اختبارات كشف على نطاق واسع، وإعادة فتح المدارس تدريجياً والمحلات التجارية - ولكن ليس المقاهي والمطاعم. كما أعلن أن ارتداء الكمامات سيكون إلزامياً في وسائل النقل العام.

وستبقى كذلك دور السينما والمتاحف الكبرى والمسارح مغلقة، ولن يستأنف الموسم الرياضي 2019-2020.، إذ ستبقى التجمعات محظورة لأكثر من عشرة أشخاص.

وقال إدوارد فيليب في كلمة مطولة أمام مجلس النواب "علينا أن نتعايش مع الفيروس"، في حين يعتقد 65% من الفرنسيين أن السلطة التنفيذية "ليست على مستوى المهمة"، حسب آخر استطلاع.

وقال رئيس الوزراء "قليل من التهاون وسيعود الوباء من جديد. والكثير من الحيطة والبلد كله سينهار"، ملخصاً الوضع بقوله "علينا أن نتبع مساراً دقيقاً".

إيطاليا

في ايطاليا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا، تشمل سبل تخفيف العزل التي تبدأ في 4 مايو/ أيار حظر التجمعات والتنقلات بين المناطق كما سيكون ارتداء الكمامات الزامياً في وسائل النقل العام فيما ستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر/أيلول. وسيسمح للشركات الاستراتيجية لثالث اقتصاد أوروبي باستئناف عملها.

نيوزيلندا

واستأنفت نيوزيلندا، 75% من أنشطتها الاقتصادية، اعتباراً من الثلاثاء، وذلك بعد تخفيف تدابير الحظر المفروض إثر انتشار فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفرضت نيوزيلندا في 26 مارس/آذار الماضي، إغلاقاً صارماً شمل المؤسسات التعليمية، والمكاتب، والحانات، والشواطئ، والملاعب والمطاعم بما في ذلك خدمات التنقل لوقف انتشار المرض.

وعلى إثر انخفاض عدد الإصابة بالفيروس في البلاد، رفعت ويلي نغتون بعض التدابير التقييدية ليلة الإثنين – الثلاثاء، ما سمح لعديد من الشركات باستئناف أعمالهم، بدءاً من اليوم.

ونقلت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" عن رئيسة الوزرء جاسيندا أردرن، قولها "تم استئناف 75% من الأنشطة الاقتصادية بعد تخفيف القيود إلى مستوى 3 والذي بدأ اليوم (الثلاثاء) والآن عاد نحو مليون نيوزيلندي لأعمالهم".