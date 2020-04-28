أفادت وزارة الدفاع التركية بارتفاع عدد قتلى تفجير إرهابيي تنظيم PKK/YPG صهريج محروقات في عفرين السورية الثلاثاء، إلى 40 مدنياً، وبلوغ عدد المصابين إلى47.

وأفادت مصادر في قوى الأمن بالمدينة لمراسل الأناضول، بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع راجو المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

ويستهدف إرهابيو PKK/YPG بشكل متكرر مدينة عفرين وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقاً من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي يسيطير عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

ورغم الاتفاق يواصل تنظيم PKK/YPG الإرهابي احتلال تل رفعت التي سيطر عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما طُرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في مارس/آذار 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفّذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

القبض على مشتبه به

في سياق متصل، أعلنت ولاية هطاي التركية، أن فرق الأمن قبضت على مشتبه به بجلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في مدينة عفرين السورية.

ولفتت الولاية الحدودية مع سوريا، في بيان، الثلاثاء، إلى إخماد الحريق الناجم عن التفجير.

وأضاف البيان "فرق الأمن ألقت القبض على شخص مشتبه به بجلب المركبة التي انفجرت إلى موقع الحادث". وأشار البيان إلى خضوع المصابين للعلاج في مستشفيات هطاي وعفرين.

جريمة إرهابية نكراء

بدوره، وصف رئيس الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة التفجير بأنه "جريمة إرهابية نكراء في شهر رمضان المبارك".

وقال العبدة في تصريح لوكالة الأناضول "في الوقت الذي يتعاون فيه العالم بأجمعه لمواجهة جائحة كورونا، وفي شهر رمضان، يواصل الإرهابيون صب حقدهم الأسود على الشعب السوري وعلى المدنيين في المناطق المحررة".

وأضاف قائلا "أكثر من 42 شهيداً، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين ولا تزال الحصيلة النهائية مهيأة للارتفاع، فيما تعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على إسعاف وإنقاذ المصابين".

العبدة شدد في تصريحه على أن "الجريمة الإرهابية محاولة جديدة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإدخال المنطقة في مسار الفوضى من جديد".

وختم بقوله "سنعمل بكل إمكاناتنا على قطع الطريق أمام مثل هذه المحاولات، وسيستمر الجيش الوطني السوري في تحمل مسؤولياته، والالتزام بواجباته، في ملاحقة المليشيات الإرهابية، وتعقب عناصرها حيثما كانوا".