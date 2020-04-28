قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن العالم سيتجاوز مصاعب المرحلة الراهنة والمتمثلة في جائحة كورونا، من خلال التضامن والتعاون الدولي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون باللغة الإنجليزية على تويتر الثلاثاء، تعليقاً على المساعدات الطبية المقدمة من تركيا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "طائرة المساعدات التركية المحملة بالمساعدات الطبية، غادرت تركيا صباح الثلاثاء متجهة إلى الولايات المتحدة"، مؤكداً "مواصلة أنقرة تضامنها مع أصدقائها وحلفائها".

وتابع: "سنتجاوز هذه الأيام المظلمة بالتضامن والتعاون الدولي".

وتأتي شحنة المساعدات بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل وفيات وإصابات بكورونا في العالم.

وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات N95، وملابس واقية للأطباء، ومواد طبية وقائية.

وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنجليزية: "هناك أملٌ بعد اليأس، وكثير من الشموس بعد الظلمة".

وحتى الثلاثاء اقتربت وفيات كورونا في الولايات المتحدة من 57 ألفاً، وتجاوزت الإصابات حاجز المليون، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.