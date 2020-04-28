سياسة
3 دقيقة قراءة
لبنان.. اشتباكات وحرق للمصارف بعد مقتل متظاهر في طرابلس
توُفّي متظاهر صباح الثلاثاء متأثراً بإصابته في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس (شمال)، خلال احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية. وأحرق محتجون غاضبون مقرات بعض المصارف في المدينة عقب وفاة متظاهر متأثراً بإصابته في اشتباكات مع الجيش.
لبنان.. اشتباكات وحرق للمصارف بعد مقتل متظاهر في طرابلس
الاشتباكات اندلعت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية / AA
28 أبريل 2020

توفي متظاهر صباح الثلاثاء متأثراً بإصابته في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس (شمال)، خلال احتجاجات مندّدة بالأزمة المعيشية.

وفي وقت متأخر الاثنين، استأنف محتجون لبنانيون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

وقال جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لـ"الجمعية الطبية الإسلامية" (خيرية غير حكومية)، في تصريح للأناضول، إن الشابّ "فواز السمان" توُفّي صباح الثلاثاء متأثراً بجراحه، إثر اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين في "ساحة النور" بطرابلس.

وأضاف أن 22 متظاهراً و5 عسكريين أصيبوا في اشتباكات جرت منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، في "ساحة النور"، جراء استخدام رصاص حي ومطاطي وقنابل حارقة "مولوتوف".

و‏يعمل جهاز الطوارئ والإغاثة على تقديم خدمات إسعافية وإنقاذية وإغاثية للأفراد بكل إنسانية وإتقان وحياد منذ تأسيسه عام 2006، وفق تعريف الجمعية.

من جانبه أعلن الجيش فتح تحقيق في حادثة وفاة المحتج، مجدّداً تأكيده احترام حقّ التعبير السلمي.

وأعربت قيادة الجيش عبر تويتر "عن بالغ أسفها لسقوط شهيد خلال احتجاجات أمس، وتتقدم بأحر التعازي لذويه، وتؤكد أنها فتحت تحقيقاً بالحادث".

وجددت القيادة "تأكيدها احترام حقّ التعبير عن الرأي، شرط أن لا يأخذ التحرك منحىً تخريبياً يطال المؤسسات العامة والخاصة"، داعية المواطنين إلى الالتزام الإجراءات الأمنية.‎

وفي بيان منفصل قال الجيش إن "مندسين قاموا بأعمال الشغب والتعرُّض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس ليل الاثنين".

وأضاف أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة 40 عسكرياً بينهم 6 ضباط، فيما وقفت وحدات الجيش في المدينة 9 أشخاص، لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل نائب بالبرلمان، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة، وافتعال أعمال شغب.

واندلعت الاشتباكات إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ تجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

وأحرق محتجون سيارتين لقوى الأمن الداخلي بمدينة طرابلس، حسبما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

وأحرق محتجون غاضبون مقرات عدد من المصارف في مدينة طرابلس اللبنانية الثلاثاء، عقب وفاة متظاهر متأثراً بإصابته في اشتباكات مع الجيش، خلال تظاهرات منددة بالأزمة المعيشية.

وحسب مراسل الأناضول، توجَّه عشرات ممن شاركوا في تشييع المتظاهر إلى شارع بالمدينة، وأضرموا النار في مقرات عدد من المصارف الموجودة فيه.

ووفق المصدر نفسه أطلق الجيش قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ‏بعد إشعال النار في عدد من المصارف، ولم يتسنَّ بعدُ تحديد حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us